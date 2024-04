Masters u Monte Karlu završio se veličanstvenom pobedom Stefanosa Cicipasa. Turnir je uživo pratio naš saradnik, teniski stručnjak Vuk Brajović, koji je otkrio kakve posledice poraz u polufinalu može da ima po Novaka Đokovića.

foto: Kurir televizija

- Pa Novak još uvek nije na nivou na kome želi da bude i na kome je navikao sebe i nas da bude, ali on je ovde veoma realističan i veoma otvoren po toj temi i kad kažem da ne treba da budemo previše nezadovoljni, ne znači da ne možemo da budemo bar malo nezadovoljni kao i on na kraju krajeva, ali ono što je ovde najvažnije je da je Novak i dalje stabilan na prvom mestu, da će ostati na prvom mestu do kraja Mastersa u Rimu po svim matematičkim kalkulacijama, što je izuzetno važno pošto će biti prvi nosilac Grend slema na Rolan Garosu, a za njega je taj niz turnira Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre u Parizu, apsolutno najvažniji, možda i najvažniji niz turnira u protekloj deceniji - analizira Brajović.

01:29 SINER NE MOŽE DA PRIMIRIŠE NOVAKU BAR DO RIMA Teniski ekspert: Ostaće prvi do početka NAJVAŽNIJEG NIZA TURNIRA U KARIJERI

Osvrnuo se i na Novakov učinak na Mastersu u Monte Karlu gde je eliminisan u polufinalu.

- Tako da u tom smislu rezultati iz Monte Karla, gde je on uzeo 310 bodova, Siner samo 40 i Alkaraz nije ni učestvovao, neće ga biti ni u Barseloni, brani puno poena na šljaci, Siner ne može da dođe na prvo mesto do kraja rimskog Mastersa. To je situacija o kojoj, kažem, ne treba da budemo previše nezadovoljni, zapravo imamo puno razloga da verujemo da će ovaj deo sezone dobro proći po Novaka, uz, naravno, njegov predan rad i dobre mečeve na kojima će, nadamo se, učestvovati na Mastersu u Rimu.

03:15 JUČE JE U MONTE KARLU BIO PRAVI POTOP OD PLJUSKA! Vuk Brajović analizira: Kakvi su izgledi da se Đoković danas revanšira Musetiju