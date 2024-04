NADAL NEĆE BITI NOSILAC NA ROLAN GAROSU: Rafi ne pomaže ni 14 TITULA u Parizu - ne važe stare zasluge!

Španaski teniser Rafael Nadal još uvek nije siguran, da li će nastupiti na predstojećem Rolan Garosu.

Nadal je u Madridu priznao da neće tamo igrati na svom omiljenom turniru ako ne bude u optimalnoj formi i to je uplašilo njegove navijače.

Neke je zanimalo da li bi čelnici Rolan Garosa razmislili o tome da ga, na osnovu dosadašnjih rezultata u Parizu, stave za nosioca.

Time bi izbegao opasnost da u početnim kolima igra sa najjačim svetskim teniserima, jer je trenutno na 512. mestu.

Vimbldon je do 2020. bio turnir koji se nije isključivo držao mesta na ATP listi, već je gledao prevashodno učinak na travi.

foto: Profimedia

Direktor Rolan Garosa Ameli Morezmo je upitana ima li Nadal ikakve šanse da bude nosilac.

"Trenutno, to nije tema...Vimbldon je to radio veoma, veoma dugo, i to je svakako imalo određene prednosti, ali smo videli i mane takvog rangiranja. Za sada, tako nešto nije na stolu", kaže Morezmo.

Ona je dodala da se nada da će osvajač čak 14 trofeja u Parizu biti zdrav i spreman.

"Držimo palčeve, kako zbog njega, tako i zbog nas. Pratimo šta se dešava sa njim na terenu. U kontaktu smo sa njegovim timom. Da li će biti neke posvete, zavisi od njega. Poštovaćemo njegove želje", zaključila je Ameli Morezmo.

Kurir sport