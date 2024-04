"TADA JE BILO SPREMNO!" Ovo je trenutak kada je Ivanišević shvatio da neće nastaviti da trenira Đokovića: Dan kasnije - LAGANICA!

Doskorašnji trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, otkrio je kada je postalo jasno da se saradnja sa srpskim teniserom bliži kraju.

Podsetimo, Ivanišević i Đoković su krajem marta prekinuli uspešnu saradnju koja je trajala gotovo pet punih godina.

Kako kaže čuveni hrvatski teniser, pred kraj leta 2023. godine, odnosno tokom poslednjeg grend slema u sezoni (koji je Novak osvojio), bilo je izvesno da će doći do razlaza.

"Prošle godine na US openu, već je to bilo spremno", rekao je Ivanišević za "B92" i dodao da je došlo do određene vrste zasićenja.

"Kod obojice. Ja mogu da pričam za sebe, ali... To se vidi, po nekim stvarima koje vi ne vidite, ali to sad nije nešto vau... Svima je bio šok, ali meni nije".

Saradnja je bila i više nego uspešna, a Ivanišević veruje da je ona uz neke druge okolnosti mogla da potraje duže.

"Imali smo mi interesantna putovanja, ali da možda nije bilo te nesrećne korone i svega toga, možda bi bilo i drugačije, možda bismo još bili pet godina bili zajedno. Vrlo teški su to bili momenti. To niko ne zna, i ne vidi, a nije bilo lako. Prvo je on bio označen kao nekakav negativac iz ničega. A onda su i nas gledali kao da smo ekipa negativaca i mnogo zameram nekim teniserima u Australiji. Ali dobro, tu se vidi ko ti je prijatelj, a ko te podržava".

foto: Starsport

Objasnio je i kako je izgledao prvi dan nakon što je zvanično objavljen kraj saradnje. Dogodilo se to nakon razgovora u Indijan Velsu.

"Dan je bio lep, bilo je vruće. Posle toga smo Marko, Klaudio i ja išli na odličan ručak, na odlične burgere. Tako, laganica. To je nešto što već znaš da će se desiti, samo je bilo pitanje vremena. Onda nije to bilio "buf", možda vama jeste, ali meni nije".

Ivanišević trenutno uživa kao nezaposleni trener.

"Super mi izgleda život, imam više vremena za sebe, za porodicu. Idem na Evropsko prvenstvo sa sinom. To jedva čekam, malo da se ja i on družimo tamo, jer se i ne viđamo, škola, treninzi, putuju, igra turnire. Onda Umag, tome se isto radujem, svaki put kada dođem na turnir... Onda ćemo videti, ide leto, biće nekoliko nedelja više. Želja mi je da odem na Sarajevo film festival. Već 10 godina nikako da dođem i nadam se da ću ovaj put da odem. I onda ću septembru da se koncentrišem i da vidim šta i kako...".

Veruje da bi Đoković trebalo da nastavi da radi sa Nenadom Zimonjićem.

"Nije možda, nego je 100 odsto. Baš je bio tu pre dva dana, Ziki i ja smo veliki prijatelji, baš smo pričali. Ne, nema. Ne postoji novi kandidat, nema on (Novak prim.aut) vremena da se upoznaje. Ziki ga zna, bio mu je selektor. Priča isti jezik, znam mentalitet. Iskreno se nadam da će se saradnja nastaviti".

Kurir sport / B92

Bonus video:

00:22 Trening Novak Đoković Košutnjak