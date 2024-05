BAREM JE ISKREN... EVO KAKO JE ĐOKOVIĆEV RIVAL NAJAVIO MEČ! Upao na turnir kao "laki luzer", a hoće da pobedi najboljeg na svetu

Francuski teniser, Korentan Mute, najavio je da će protiv Novaka Đokovića ići na pobedu.

Francuz će biti rival Srbinu u drugom kolu mastersa u Rimu nakon što je u glavni žreb stigao kao "laki luzer", a potom u tri seta pobedio Romana Safijulina.

"Volim da igram ovakve mečeve. Još od malena treniram za ovo. Igrao sam sa Nadalom na Roland Garolu, sa Novakom u Bersiju, igraću ponovo ovde. Pri kraju su karijere i to je šansa da ih upoznam, voleo bih da igram i protiv Federera", rekao je Mute i dodao:

"Protiv Đokovića ću izaći na teren da pobedim, kao i svaki put, čak i ako nisam favorit. To je način poštovanja protivnika da odete tamo i pobedite ga. Videćemo šta će biti. Super sam uzbuđen. To je veliki meč kome ću pristupiti veoma ozbiljno. To će biti jedan od najvećih mečeva koje ću odigrati u karijeri. Pokušaću da igram svoju igru, da ga napadnem forhendom. Često u mečevima postoji rešenje da ih dobijete".

Đoković i Mute su igrali samo jednom do sada, bilo je to 2019. godine kada je Novak pobedio u Parizu u dva seta.

"On je i dalje jedan od najboljih igrača na svetu, ako ne i najbolji. I ne moram da osuđujem njegove izbore", istakao je Mute.

