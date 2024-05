ŠTA NAS ČEKA U ZAVRŠNICI TURNIRA U RIMU?! Zverev favorit protiv Frica, Novakov "dželat" hoće do kraja!

Specijalni izveštač iz Rima - Vuk Brajović

Osvajač Rima iz 2017. Saša Zverev nema baš ubedljiv skor protiv Tejlora Frica u njihovih 7 dosadašnjih mečeva (4-3) pred prvi u karijeri na šljaci, iako mu peto učešće u četvrtfinalu i spomenuta titula sigurno puno znače u smislu mentalne pripreme.

Nemac je jedini Top 5 igrač preostao u žrebu, do sada je samo jedanput u 20 mečeva izgubio od protivnika van top 5 u Rimu – što ga dodatno motiviše pred ciljni plasman u svoje 18. polufinale jednog ATP mastersa i 9. na šljaci.

foto: Profimedia

Sa druge strane, drugi Amerikanac (pored Pola) koji se nalazi u završnici Rima uživa u sjajnom teniskom proleću u Evropi, jer je pred ulaskom u svoje treće uzastopno polufinale na ATP turneji posle Minhena i Madrida tokom prošlog meseca. Tejlor je postao prvi igrač iz SAD koji je uspeo da uđe u četvrtfinale tri različita Mastersa i pobedom bi se izjednačio sa legendarnim Samprasom po broju polufinala Masters turnira na šljaci (3). Večni grad će ove godine večno pamtiti ljubitelji tenisa iz Čilea, dobivši dvojicu asova u četvrtfinalu. Danas nastupajući Alehandro Tabilo je ove godine postao prvi igrač iz ove zemlje posle Gonzalesa 2007. koji je osvojio titulu na tvrdoj podlozi (Okland) i pobedio svetskog broja 1 – a sada nastoji da nasledi čuvenog zemljaka i po plasmanu u polufinale Rima (2009). Od ponedeljka će se pridružiti kolegi Đariju u Top 30 selekciji čime će prvi put posle 2005. ova južnoamerička zemlja imati dvojicu tenisera među najuspešnihih trideset (Gozales, Masu).

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Da Žižen Ženg voli da igra u Evropi videlo se i tokom prošle godine, kada je postao prvi igrač iz Kine koji je ušao u četvrtfinale jednog Mastersa. 27-godišnjak je prvi Kinez u istoriji koji je ušao u Top 50 i današnjom pobedom bi postao prvi koji se plasirao u polufinale Mastersa. Time bi ostvario još jedan uspeh – kao najniže rangirani teniser (56.) koji bi došao do ove faze završnice turnira (posle 109. Manćinija 1991.) Veoma indikativna je i statistika koja je izvučena iz njihovih dosadašnjih nastupa u Rimu, gde se kao najbolji napadači izdvajaju Zverev i Fric (28%), po uspehu konverzije poena iz stvorenih prilika Ženg (71%), kao “kradljivac” poena iz teških situacija Zverev (46%) – a ujedno i kao najbolji server (ocena 9.1). Ženg je bio najuspešniji riterner do sada (ocena 7.0), forhend je najbolje služio Zvereva (8.4), dok je Fric briljirao na bekhendu (ocena 8.1). Upravo po ovim parametrima se očekuje da današnji učesnici četvrtfinala oblikuju svoju igru i pripreme strategiju – odnosno odgovor na iste.

foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ženg I Tabilo igraju prvi put, i obojica su u Rimu pokazali značajan uspon u formi pred ključni Rolan Garos. Čileanac bi mogao da ima problem sa protivnikovim agresivnim stilom igre, gde će mu najvažniji saveznik biti forhend i servis, dok će Kinez želeti što više da eksploatiše Alehandrov bekhend i ulaskom u teren zagospodari razmenama i dinamikom meča. Ipak, Tabilo je u svim dosadašnjim mečevima pokazao stratešku dubinu i agilnost da ostane u poenu i odgovori sa kontraudarima i promenom ritma, pa će ovo biti meč u kome će psiha obojice igrača biti na velikom testu.

Ako se može reći da je Kinez nešto odmorniji, Tabilo bi posle pobede nad Đokovićem i Hačanovim želeo da potvrdi novi nivo kvalitetnih nastupa i plasman u top 30 po prvi put u karijeri. Šlager turnira u smislu iznenađenja će nam možda pružiti i kalkulantski tenis s obzirom na važnost uspeha i premijerni plasman u polufinale Mastersa, ali nije nemoguće da ćemo gledati i vatromet iz “svih oružja” uz bezrezervni fizički tenis i hrabrost da se “uz prasak” uleti u samu završnicu turnira – u ambijentu prelepog prolećnog dana u Rimu.

foto: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Stari znanci Zverev i Fric po mnogo čemu gaje sličan stil igre, dok se značajno razlikuju u smislu performansi jedino u forhendu (8.4 naspram 7.2 za Zvereva) i bekhendu (8.1 naspram 7.2 za Frica). Od ova dva udarca svakako je forhend taj koji je probojniji, dok je vrednost bekhenda više strateška – pa se i u tim elementima može predvideti struktura igre i strateški pristup obojice asova. Strpljenje i sposobnost konverzije kada se stvori ili ukaže prava prilika za osvajanje poena će biti veoma važni za sticanje prednosti u regularnom delu seta, gde ne treba isključiti mogućnost čak i više odlučujućih taj-brejkova u meču.

foto: Kurir sport/Vuk Brajović

Agresivnost može može dovesti do prednosti i sigurno je da će obojica tenisera nastojati da budu što više u tom modu, ali bi im bilo uputno da u prvom delu meča ona bude ipak kontrolisana, jer bi ulazak u seriju grešaka možda veoma brzo doveo do gubitka seta i teško nadoknadiv zaostatak. Pored kvaliteta trećeg i jedanaestog nosioca na ovom turniru u ovom meču treba pratiti i njihove mane, jer bi važnost uloga ovde i lični prestiž mogli da stvore nešto veću tenziju u njima nego što je to na ovom turniru do sada bivao slučaj. Ako bi mogli da proglasimo Zvereva favoritom zbog dosadašnjih uspeha u Rimu i na šljaci uopšte, treba biti svestan toga da su ti uspesi skoro uvek i velika “meta” i opterećenje, pa treba biti uzdržan sa prognozama – naročito u ovom četvrtfinalnom meču i nešto sporijim uslovima za igru koji će biti na delu od 8 časova uveče.

