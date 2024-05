ČUVENI TENISER ZABRINUT ZBOG NOVAKA! Ništa mu nije jasno, nema odgovor na ovo pitanje - "Nikada nije bilo tako u ovih 15 godina"

Bivši teniser Endi Rodik zabrinut je zbog trenutne forme Novaka Đokovića, koji ove godine nije osvojio niti jedan trofej.

Nedavno je Đoković izgubio od Alehandra Tabila u Rimu, a Rodik sada tvrdi da nikada nije bio zabrinut kao sada.

"Zabrinutiji sam zbog njegove igre, možda nikada nije bilo tako u ovih 15 godina. Imajući to na umu, možda mu je potrebno da mnogo nas kaže, da ga podseti na mentalitet 'ja protiv sveta' koji je usavršio tokom kaijere. Koliko dugo ćemo pričati, 'ma okrenuće on sve to?' Ja to pričam cele godine", kaže Endi.

U čudu je Rodik zbog trenutne situacije.

"Ovo mi je nekako čudno, stvarno sam očekivao da će pojačati. Gledate na Rolan Garos, Vimbldon, dao je prioritet Olimpijskim igrama, imate osećaj kao da taj preokret stiže. Ali ovo nije bilo tako nešto", zaključio je Rodik.

