ŠOKANTAN SNIMAK! ĐOKOVIĆ JE U RIMU MOGAO DA OSTANE BEZ OKA! Centimetri ga delili od ogromnog problema, na ovom videu sve se vidi!

Novak Đoković je viđen kako u sredu od 10 časova izjutra dolazi u Urgentni centar u Beogradu kako bi izvršio detaljna snimanja glave zbog povrede koju je doživeo na turniru u Rimu. Na kraju se ispostavilo da ipak nije bilo težih oštećenja i Novak je mogao da nastavi sa pripremama za naredni turnir.

A incident u Rimu kada je pogođen flašicom u glavu nije prva opasna stvar koja mu se desila u prestonici Itaije! Sada je posle pobede u drugom kolu nad nervoznim Korentanom Muteom Novak potpisivao autograme, kada je jednom neopreznom navijaču flašica ispala iz ranca i pogodila je Novaka pravo u glavu.

On je legao na zemlju, obezneđenje je odmah reagovalo, ali na kraju je izgleda sa Đokovićem sve u redu. Mogao je on i 2015. godine ozbiljno da se povredi i to u momentu slavlja! Da li se sećate toga?

Te 2015. godine Novak Đoković je u Rim stigao kao prvi nosilac i odigrao je jedino finale na šljaci protiv Rodžera Federera. Redom je pobeđivao Nikolasa Almagra, Tomaša Belučija, Keija Nišikorija i Davida Ferera pre nego što je sa 6:4, 6:3 pobedio Švajcarca u finalu. Bila mu je to četvrta rimska titula i bio je sjajno raspoložen.

Pobedio je ćoveka za koga se tada još uvek smatralo da je najveći teniser ikada, napravio dobru podlogu za Rolan Garos (na kome je izgubio finale or Stena Vavrinke), pa je hteo to i da proslavi. Nakon što smo čuli govore finalista, čestitanja i nakon što se završilo sa kurtoazijom Novaku je dodeljen ogroman šampanjac, a Đoković ga je nespretno otvorio.

Čep je poleteo i pogodio ga u glavu! S obzirom da čepovi od šampanjca mogu da lete i 50 kilometara na čas, da je samo malo bliže oku poleteo ko zna šta je moglo da se desi! Ovako, ne znamo ni da li se Novak danas seća ovog incidenta.

