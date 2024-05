ŠTA ĆEMO VIDETI OD NOVAKA NA ROLAN GAROSU? Osvojio titulu u Rimu, pa dobio NEZGODNO pitanje: Odgovor će ODUŠEVITI srpskog tenisera

Srpski teniser Novak Đoković nije se proslavio na ovogodišnjem mastersu u Rimu i zabrinuo je svoje navijače pred početak Rolan Garosa, međutim osvajač tog turnira Aleksander Zverev ne da se zavarati. Nakon što je osvojio Rim i postao četvrti teniser sveta, preskočivši Danila Medvedeva pred Rolan Garos, Zverev je održao neobičnu konferenciju za medije na kojoj je kao retko ko od rivala Novaka Đokovića pokazao koliko ga poštuje.

"Šta ćemo videti od Novaka, Sinera, Rafe, Alkaraza pred Pariz? Novak će biti na svom maksimumu, videćete. To je tako. Takođe, Nadal će igrati bolje nego u Madridu i Rimu, siguran sam i u to... I druga dvojica zavise od zdravlja, ako su zdravi, mogu da budu najbolji na svetu. Video sam da treniraju, što znači da su zdravi. Kada su zdravi, onda su najbolji na svetu!", poručio je mirnim tonom Zverev, svestan valjda i sam da to što je osvojio Rim ne znači da je favorit na Rolan Garosu.

Inače, Novak Đoković je prihvatio poziv malog turnira iz Ženeve i na njemu će nastupiti pred početak Rolan Garosa, ali ne kako bi došao do potrebnih bodova da bi ostao prvi na ATP listi i posle grend slema u Parizu, nego kako bi pre svega stekao dobar osećaj na šljaci koji mu je nedostajao. Videćemo da li će to biti dovoljno da ponovo napadne pehar koji je osvojio i prošle sezone u Parizu, što znači da brani 2.000 bodova.

Uoči početka Rolan Garosa ipak se najveće šanse daju Đokovićevim rivalima, pre svega Alkarazu i Sineru, tu je i Nadal koji najbolji tenis na svetu igra u "svom hramu". Ne treba zaboraviti ni Zvereva koji je igrao nekada u polufinalima Rolan Garosa, a koji je pokazao u Rimu da ima kvalitet.

Podsetimo, Rolan Garos počinje 26. maja i igra se do 9. juna.

