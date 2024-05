FRIC O MEČU PROTIV LAJOVIĆA: Ranije nisam znao da igram šljaku, a on je na njoj odrastao!

Po jednu pobedu u karijeri su ostvarili Tejlor Fric i Dušan Lajović u međusobnim mečevima, pa će njihov naredni meč u Parizu biti prilika za svojevrstan "mini-brejk".

2018. je Duci bio bolji protiv mlađanog Amerikanca u Lionu, ali je zato Fric prošao dalje u Sinsijatiju posle predaje Lajovića krajem prvog seta zbog prenesene povrede iz prethodnog meča u kome je senzacionalno pobedio Janika Sinera. U međuvremenu je Fric došao do top 10 pozicije na ATP rang listi, a danas je kao 12. na svetu sa 3:1 eliminisao Federika Koriju i zakazao duel sa našim asom. Upitan da prokomentariše istorijat njihovih mečeva i najavi naredni, Fric kaže:

"Mislim mnogo sam bolji igrač nego tada, ali se sećam da me je pobedio ubedljivo. Nisam znao da igram sljaku, a on je neko kome je igranje na njoj prirodna stvar, podloga na kojoj je odrastao. Ja sam u međuvremenu napredovao, sada sam mnogo bolji igrač - i uprkos tome što je on i danas veoma dobar, sviđaju mi se moje šanse u našem trećem meču. Iskreno, nisam gledao njegov meč koji se završio u ponoć", kratko odgovara Amerikanac.

Vuk Brajović / Kurir sport