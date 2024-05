PUBLIKA MI NE SMETA, MOGAO BIH DA IGRAM I UZ MUZIKU! Dimitrov govorio o navijačima na Rolan Garosu: To ne možemo da kontrolišemo!

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa, Vuk Brajović

Odličan je bio Grigor Dimitrov u pobedi nad talentovanim Mađarom Marožanom (6:0 6:3 6:4) i zakazao susret sa jednim od najvećih iznenađenja turnira, belgijancem Zizu Bergsom. Zanimljivo je bilo čuti od “komšije” da nema šta da kaže u vezi meča sa narednim protivnikom jer uopšte ne poznaje ni njega ni njegovu igru, ali se zato “istakao” na drugim pitanjima.

Kako podnosite ove duge pauze zbog kiše, pogotovo kad ste zakazani za treći meč na nekom nepokrivenom terenu?

“Baš juče je trebalo da igram treći meč, pa sam se motao okolo neko vreme. Šta da vam kažem – čitam knjigu, malo i dremnem, nešto gricnem. Iskreno, volim kada imam to vreme na raspolaganju, uopšte mi ne smeta. Verovatno to dođe sa godinama iskustva, koje mi pomažu da se izborim sa takvim periodima. Drugačija je atmosfera, opuštenija, i to mi se dopada za promene. Jutros sam, za razliku od juče, morao da dođem ranije u kompleks, i tu se pojavljuje drugi set izazova: kako da održite telo i energiju na nivou za takmičenje, da se ne usedite, da vam se mišići ne opuste. Stalno morate da mislite o tome da telo mora da vam bude naštimovano za nastup”, prenosi nam Dimitrov.

I Grišu je stiglo pitanje o tome šta misli o ponašanju publike tokom poena – podstaknuto delovima govora Ige Švjontek posle pobede nad Osakom?

“Nisam još uvek igrao na tom terenu. Nadam se da ću doći to toga kako bih mogao da vam odgovorim”, uz blagu ironiju počinje deseti igrač sveta. “Mi teniseri imamo svoje specifičnosti, i jedna od njih je kako reagujemo na pozadinu. Ako je previše svetla ili su slova na njoj prevelika, to igru i koncentraciju čini komplikovanijom. Isto je i sa publikom, jer ako vidite da se neko kreće na tribinama, to vam stvara velike poteškoće jer ste usredsređeni na lopticu. Ako pratimo kretanje jednog objekta, kretanje drugog je momentalna distrakcija. U vezi kretanja publike sam potpuno za to da njega ne treba biti”, kaže Dimitrov.

“Što se zvukova iz publike tiče, ne možemo previše toga da uradimo. Ja sam lično veoma neutralnog stava po tom pitanju, mislim da bih mogao da igram i uz muziku. Naravno da mi više prija da su uslovi i atmosfera malo pitomiji, ali mi zaista ne možemo da kontrolišemo ovaj aspekt ponašanja publike”, zaključuje Dimitrov.

