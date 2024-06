PRŠTAĆE NA SVE STRANE DANAS U PARIZU! Detaljna analiza: Očekuju nas spektakularni mečevi na Rolan Garosu - NOVAK U CENTRU PAŽNJE!

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

Da li će se talas iznenađenja započet juče pobedom Arnaldija protiv šestog nocioca Rubljova nastaviti i danas u mečevima trećeg kola gornjeg (Novakovog) dela žreba – pomno će se pratiti tokom celog dana na Rolan Garosu.

Jedanaest od top 20 igrača su na programu danas, kao i još jedan mogući rekord za onog koji ih predvodi: ako Novak u svom 20. uzastopnom nastupu na ovom turniru po peti put pobedi 30. igrača sveta Lorenca Musetija, izjednačiće se sa Rodžerom Federerom po broju uspeha na Grend slemovima u istoriji (369 pobeda), a za jednu pobedu će se približiti (95) neverovatnom rekordu Rafaela Nadala po broju pobeda (112).

Plasmanom u finale Novak bi došao u priliku da se pridruži Nadalu i Kuertenu kao jedini teniser u 21. veku koji je uspeo da odbrani titulu na Rolan Garosu, što potvrđuje koliko je teško ovde biti uspešan u kontinuitetu.

Meč je zakazan za večernji termin na glavnom stadionu Filip Šatrije od 20:15, po čemu će se preklapati sa finalom Lige šampiona između Reala i Borusije Dortmund – ali se zna šta će velika većina ljubitelja sporta u Srbiji radije gledati…

Igrač koji po formi i stanju zdravstvenog biltena opravdano predstavlja jednog od najvažnijih pretendenata na to da Novaku ne dozvoli taj uspeh je Saša Zverev, koji u nastojanju da sedmu uzastopnu godinu uđe u četvrto kolo Otvorenog prvenstva Francuske pred sobom po peti put u karijeri (vodi sa 3-1) a prvi na ovoj podlozi ima Holanđanina Talona Grikspura u prvom muškom meču zakazanom na stadionu Filip Šatrije (oko 15h). Takođe treći meč ali na stadionu Suzan Lenglen predstaviće svetskog #5 Danila Medvedeva protiv igrača koji je eliminisao Novaka Đokovića sa turnira u Ženevi Čeha Tomaša Mahača u sudaru stilova koji bi mogao da bude (iznenađujuće) fatalan za Rusa. Iako je Medvedev ostvario pobedu nad Mahačem u njihovom jedinom meču do sada (2022. Indijan Vels) Tomaš je ove godine pobedio dvojicu igrača iz Top 10 selekcije (Rubljov - Majami, Đoković - Ženeva) i nema nikakvu bojazan da se ozbiljno suprotstavi još jednom od njih, pogotovo na njemu omiljenoj šljaci. Medvedev nastoji da tek treći put u karijeri ovde uđe u četvrto kolo (četvrtfinalista 2021-22.) pa će mu šareni rezultati iz prethodnih godina (2 puta eliminisam u prvom, jednom u drugom kolu) predstavljati podsvesnu iritaciju pred sudar sa igračem koji (kao klasični šljakaš) ume da eksploatiše njegove nedostatke na ovoj (sporoj) podlozi.

Kasper Rud je najupešniji igrač sezone ATP turneje sa 37 pobeda i pet finala I tražiće da ostvari svoju 20. pobedu na šljaci u ovoj godini protiv prošlogodišnjeg četvrtfinaliste Ečeverija (0-7 protiv Top 10 tenisera) u nastojanju da se treći put uzastopce nađe u finalu ovog turnira i time pridruži Nadalu i Đokoviću kao jedini kome je u ovom veku to pošlo za reketom. Rud je Ečeverija dobio dva puta u isto toliko mečeva u protekle 2 sezone, a najreferentija svakako jeste ona ostvarena u Barseloni na šljaci pre nekoliko nedelja. Uz izgubljeni set (sa 1-6)!, dva taj brejka i dva seta koji su odliučeni brejkom više “Viking” bi ponovo mogao da oseti izazov od odličnog “Gaučosa”, koji je posredstvom neverovatno nesrećnih okolnosti po njegovog protivnika (Rinerneka – šutnuo reklamu, morao da preda meč i čak ugrozio plasman na olimpijadu) došao u poziciju da ode jedan korak dalje protiv iskusnijeg Norvežanina.

Ben Šelton (21.g.) uveliko najavljuje ulazak u Top 10 selekciju (trenutno #15) dok je njegov današnji 23-godišnji protivnik Feliks Ože Alijasim tu bio 2022. godine (#6). U nastavku juče započetog meča severnoameričke komšije odmeravaju po prvi put snage i sposobnosti na šljaci (Šelton - 1 od 2 titule, Ože Alijasim – 0 od 5) u sezoni u kojoj je na ovoj podlozi Amerikanac ostvario skor 8-3 a Kanađanin 11-4 pa se za konačnu sreću zato opravdano daju nešto veće šanse sada fizički potpuno oporavljenom Feliksu. Sreću nad srećama u njegovom četvrtom nastupu u glavnom žrebu jednog Grend Slema osetio je srećni gubitnik Slovak Kovalik pobedom protiv Karena Hačanova u drugom kolu, koji bi uspehom danas protiv vaskrslog Holgera Runea u njihovom prvom meču postao tek treći srećni gubitnik (posle ovde izvrsnog Francuzua Mutea na Ju Es Openu u 2022. I Gofana na Rolan Garosu 2012.) koji je ušao u četvrto kolo Slema iz ove pozicije. Danac je nekadašnji svetski broj 4., osvajač 2 (od 4) titule na ovoj podlozi sa 8 pobeda i 4 poraza na njoj ove godine i posle čudesnog povratka u meč protiv Kobolija verovatno maksimalno “naoštren” da mu se slični stresovi ne ponavljaju već u ovom kolu i uštedi energiju i nerve za ono što predstoji.

Trinaesti teniser sveta Fric i stoti Kokinakis do sada nisu igrali na šljaci (1-1, hard davne 2017 odnosno 2018 u Los Kabosu), a prednost je jasno na strani igrača iz SAD koji osmi put učestvuje u glavnom žrebu turnira i ove izuzetne godine za njega na ovoj podlozi ima skor 12-5 (Australijanac: 2-3). Zanimljivo je da je obojici plasman u treće kolo Rolan Garosa do sada bio najbolji, pa će se danas boriti da uštrp onog drugog ostvare svoj najbolji rezultat u Parizu. Samo jednom su u dosadašnjih 5 mečeva Tanasijev sunarodnik De Minor i Zverevljev Jan Lenart Štruf (3-2 za “Demona”) igrali na šljaci, gde je prošle godine u Monte Karlu Nemac bio ubedljiv (6-3 6-2) i želeće da ostvari svoju 12. pobedu na ovoj podlozi (uz 3 poraza) u aktuelnoj sezoni na ovoj podlozi. De Minor ima polovičan učinak na šljaci ove godine (8-4) i bez titule je na njoj, dok je Štruf ove godine postao peti najstariji igrač (33) koji je prvi put u karijeri osvojio ATP titulu, i to baš na domaćem turniru u Minhenu – pa bi bilo opravdano u ovim okolnostima dati blagu prednost popularnom “Štrufiju” za plasman u 4. kolo.

Dok svoj meč trebaju da završe veliki favorit i svetski #10 Grigor Dimitrov i opasni kvalifikant Zizu Bergs (vodi Dimitrov) sa nestrpljenjem pri prvoj četvrtini gornjeg dela žreba će se pratiti meč polufinaliste Rima Tomija Pola (nosilac broj 14) i Fransiska Serundola iz Argentine (broj 23) gde u dosadašnjim međusobnim mečevima vodi Serundulo sa 3-2. Fransisko je ostvario jednu pobedu u isto toliko mečeva odigranih na šljaci pre nekoliko nedelja u Madridu, ali je Pol redak teniser iz SAD koji voli da igra na šljaci što se vidi I u njegovim rezultatima ove godine (7-2, Serundolo 12-10). Mečevi “kul” Pola I strastvenog Serundola izrešetani su neizvesnošću, taj-brejkovima i smenama u vođstvu, pa bi njihov prvi susret na Slemu mogao da bude izuzetno interesantan za ispratiti danas – uz pravi tenisku užitak u potpunoj neutralnosti i nepredvidivosti ishoda.

Zanimljiva napomena na kraju pregleda mečeva kod gospode je da bi – ako se sve desi “po planu” – ovo bio drugi uzastopni Grend Slem na koje će se 9 od 10 najboljih igrača sveta naći u četvrtom kolu turnira najvišeg nivoa, a drugi Rolan Garos u poslednje 3 godine (2022.).

Kod dama će u akciji biti druga nositeljka Arina Sabalenka i četvrta Elena Ribakina, koje će za protivnica imati Špankinju Paolu Badosu (# 139, posle odsustva zbog povrede) odnosno 27. Igraćicu WTA liste Belgijanku Elize Mertens. Favorizovana Beloruskinja ima tri uzastopne pobede nad devojkom Stefanosa Cicipasa (4-2 ukupno) i sva je prilika da će se taj niz i nastaviti danas, dok bi petom pobedom u 6 mečeva Mertens postala igračica koju je Ribakina pobedila najveći broj puta na turneji do sada.

Manje ili više izvražene favoritkinje u ostalim važnijim mečevima programa su osma igračica sveta Ženg (protiv #70 Avanesijan), u odličnoj formi dvanaesta Kiz (protiv #24 Navaro), petnaesta Paolini (protiv trenutno #228 ali ovde odlične nekadašnje #4 Andreesku), devetnaesta Svitolina (protiv #64 Bogdan), sjajna kvalifikantkinja iz prošle godine Mira Andreeva (#38) protiv Amerikanke Sterns (#62) i veliki borac – domaća igračica Gračeva (#88) protiv do sada uspešnije ali slabije rangirane Begu (#127). Očajno vreme u Parizu bi moglo da poremeti tok i trajanje velikog broja navedenih mečeva, pa je samim time i mentalni faktor nešto što će igrati posebnu ulogu u toku i konačnom ishodu tih mečeva.

Kurir sport/Vuk Brajović

