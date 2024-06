ZVEREV BRUTALNO ISKREN POSLE TESNE POBEDE: "Bio sam SPREMAN da SVAŠTA KAŽEM svom timu"

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

Eto malo drame i na terenu za Sašu Zvereva – osim one poslovične po nemačkim sudovima. Imao je večeras veoma otporni Grikspur vođstvo od 2:1 u setovima, dupli brejk za prednost od 4:1 u petom setu, ali onda kombinacija ustreptalosti pred velikom pobedom i grčeva otvara perspektivu povratka u meč Zverevu. Favorizovani Nemac to koristi da to opravda svoj status i opravda se za ispodprosečni nastup do tog momenta i ulazi u pobedničku ravan rutinski ne ispuštajući i najmanju prednost minibrejkova u taj-brejku završnog seta za konačnih 36 64 62 46 76(3).

- Vratio sam dva brejka i time preokrenuo meč. Kada gubite 4:1 uz dva brejka zaostatka protiv nekoga ko tako dobro servira, ne dešava se da uvek konačno dobijete takav meč. Veoma sam srećan - prenosi nam na početku razgovora Zverev.

Da li je Saša u nekim trenucima mislio da je poraz neminovan?

- Imao sam već spreman govor za svakog člana svom timu, znao sam šta ću da kažem treneru, fizioterapeutu, sparing partneru. Spremao sam se da im se*em”, u šali će Zverev, i nastavlja: “Mi igrači smo inače savršeni, a jedini krivci su oni iz boksa. Šalim se malo. Kada imate dva brejka zaostatka u petkom setu, male su šanse da se vratite. . Odigrao sam sjajno u tom šestom gemu, a onda je on počeo da razmišlja. U taj-brejku sam odigrao najbolji tenis u ovom meču, i smatram da sam bio veoma srećan što sam još na turniru.

Čini se da je Saša Zverev smirio svoje ponekad eksplozivno ponašanje na terenu, što bi trebalo da mu stvori bolju ravnotežu i usredsređenost na ciljeve.

- Dolazi to sa godinama, uz iskustvo. Rekao sam sebi da želim da postanem drugačiji igrač i pravi uzor mlađima. Ne lomim rekete, ne dobijam upozorenja. Imao sam razgovor sam sa sobom, shvatio sam da štetim sebi i deci koja gledaju. Radio sam na sebi dosta i srećan sam što funkcioniše. Tenis je mentalna igra, i srećan sam što se taj napredak vidi na terenu - prenosi nam on.

Na koji način je promenio pristup igri pri zaostatku od dva servis-brejka?

- Prvo sam promenio pozicioniranje za ritern. Približio sam se liniji, jer me je Talon “ubijao” servis/volej igrom većim delom meča. Razmišljao sam kako da mu pristupim, da krenem u drugom pravcu od onog koji je vodio ka porazu. Hteo sam da mu oduzmem tu servis/volej igru. Uradio sam to, dobro sam riternirao od tog gema – i taj servis-gem je bio odličan. On se zamislio na 4:3, imao duplu servis grešku, promašio poneki bekhend i pomogao mi da se vratim u meču u tim trenucima - objašnjava Zverev.

Čime bi Zverev mogao da skrene misli sa ovakvog meča, da li ima neko sujeverje ili ritual sreće pred naredno kolo?

- Volim da igram “Mario-kard” na Nintendu, juče sam igrao oko četiri sata – a oko tri sata danas. To radim u slobodno vreme -kratko će na kraju njemu predugačkog dana Zverev.

Naredni protivnik će mu biti bolji teniser iz duela Kovalik – Rune.

