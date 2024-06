PRVE REČI NOVAKA POSLE FANTASTIČNE POBEDE: " Jel pravite NEKU ŽURKU? DOLAZIM, TOLIKO imam ADRENALINA!"

Novak Đoković je savladao Lorenca Musetija rezultatom 3:2 (7:5, 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:0) i tako se plasirao u osminu finala Rolan Garosa.

Gledali smo epsku bitku koja je trajala skoro pet sati, a pobednik je mogao biti samo jedan.

Novak Đoković je bio potpuno isrpljen u davanju izjave posle pobede, ali i jednako srećan i zahvalan.

- Hvala puno, hvala. Dakle, pokušaću na francuskom, zaslužujete to. Šta mogu reći, moram da kažem respekt velikom ratniku Musetiju za meč koji je bio igran ovako kasno ili rano ujutru. Ali rekao sam mu na kraju meča da je ovo neverovatno, bio je spreman da pobedi, prišao je vrlo blizu. Mogu reći da je on bio bolji na početku četvrtog seta, nisam imao rešenja za njegovu igru, odlično je igrao, sve što je radio je radio sa velikim kvalitetom. Bilo je to jako teško. Moram reći hvala vama jer ste mi dali energiju u četvrtom setu, bio sam drugi igrač zbog vas. Ovo je nevrovatno da ste ostali. Tri ujutru. Mnogo dece koja treba da spavaju, koji su mladi. Ali hvala vam, hvala za najlepši meč sa najviše uzbuđenja koji sam igrao ovde. Hvala! Toliko adrenalina imam, ako imate neku žurku, dolazim, pravimo je.

