ALKARAZ NAHVALIO NOVAKA: Španac objasnio zašto je sa Đokovićem toliko teško igrati!

Španski teniser Karlos Alkaraz govorio je na konferenciji za medije nakon plasmana u četvrtfinale Rolan Garosa

Srećan sam što sam opet u 1/4 finalu RG, ovo je poseban turnir za mene, uvek hoću da idem daleko. Zadovoljan sam kako sam igrao, taktički je bio dobar meč za mene. Imao sam manjih uspona i padova, ponosan sam kako napredujem.

Na terenu si rekao da imaš ključ za Stefanosa, pobedio si ga prošle godine ovde?

- Pa, on me još nije pobedio. U mečevima koje smo igrali, stalno sam pobeđivao. Zato sam to rekao, ali to ne znači da treba da igram na 50%. Stefanos igra odlično, znam šta taktički treba da radim, neću to reći očigledno, ali znam.

Hteo sam da te pitam o Novaku? Zašto je toliko težak?

- Pa, on je težak na svakoj podlozi (smeh), ali na šljaci stvara toliko pritiska u svakom poenu. Od prvog do poslednjeg poena morate da igrate duge poene, da igrate 100% na najboljem nivou. Njemu je to normalno, ali drugim igračima je to zahtevno. Teško im je da ostanu na tom visokom nivou tenisa i intenziteta, tako i mentalno… Posle dva seta sam bio pao prošle godine kada smo igrali, a on je ostao na tom nivou i bilo mu je normalno.

Kako se osećaš povodom uslova?

- Pod krovom je drugačiji meč, bez njega loptica odskače mnogo više. Loptica ne postaje veća. Mnogo je stvari koje tu utiču na meč. Za mene je bolje kada igram pod krovom. Moje samopouzdanje postaje veće. Kada sam na Rolan Garosu, osećam se sve bolje i bolje. Treba mi to samopouzdanje.

Novak je krenuo kasno, a i ti isto igraš često kasno.

- Ja ne volim da igram uveče, ne zbog navijača, njima je to posebno. Ali mi posle imamo fizio, pres konferencije… Mnogo je teže oporaviti se za naredne mečeve. Ne završava se sa zadnjom lopticom. Novak je juče sigurno zaspao u 06.00, a meč se završio u 03.00. Tri sata je prošlo od kraja meča. Teško je oporaviti se kada odete tako kasno da spavate. Bolje je da završim u 18.00, da odem da jedem u restoranu da jedem dobru hranu. Uveče, to postoji, ali moramo da se adaptiramo što je bolje moguće na to.

Da li imaš posebno vreme kada najbolje igraš?

- Svejedno mi je kada je tenis u pitanju. Ne osećam da bolje igram uveče ili preko dana. Ali kada je reč o oporavku, više volim dnevnu sesiju.

