VILANDER SE KONAČNO POKLONIO ĐOKOVIĆU: On nije ljudsko biće, pretvara se u životinju - do kada ćeš tako Novače?

Najbolji svetski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa pošto je posle spektakularnog preokreta savladao Italijana Lorenca Musetija rezultatom 3:2 (7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0)

Priznanje Novaku odao je i njegov večiti kritičar Mats Vilander

- Svaka čast Musetiju, ali to kako je Đoković iz 2:6 došao do 6:3, pa 6:0, to je neverovatno. Taj momak nije ljudsko biće, on postaje životinja na najvećim terenima na svetu. To je idealan primer kako su veliki šampioni spremni da pobede i kada ne idu stvari njima na ruku sve vreme - rekao je Vilander, a onda dodao:

To je jedan od razloga zašto i sada obara rekorde. Njemu inicijano nije stalodo rekorda, njemu je do toga da pobedi Musetija u tri ili četiri ujutru, Rekorda se seti kada ga neko podseti. 'Da, oborio sam još jedan rekord', ali za njega je to svakodnevni posao. Neverovatno je što to radi tako dugo. Ima 37 godina, a i dalje živim od trenutka do trenutak. Do kad ćeš tako Novače? - zapitao se Vilander.

Kurir sport