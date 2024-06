NIMALO LOŠE, ZAR NE? Dimitrov dobio pitanje o Novaku, pa oduševio odgovorom: Uspavao sam se, a onda kada sam se probudio...

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

U trideset trećoj godini Grigor Dimitrov je ostvario svoj najbolji plasman na Rolan Garosu ulaskom u četvrtfinale, pobedivši bez izgubljenog seta po šesti uzastopni put Huberta Hurkača. Za prolazak u polufinale će imati ogroman izazov u liku drugog igrača sveta Janika Sinera, koji vodi u međusobnim susretima sa 3:1 i protiv koga je jedini uspeh ostvaren u prvom meču 2020. na Mastersu u Rimu.

Strahovita borba se vodila na Lenglenu između super-finog Poljaka i popularnog Griše, u kojoj su neke sudijske odluke izazvale i diskusiju između igrača tokom meča da li bi bili složni da se zameni sudija u stolici. Imajući u vidu da se skoro ništa kontroverzno te prirode inače ne dešava na mečevima u kojima igra tolerantni “Hubi”, ovaj meč će pored igre biti zapamćen i po još jednoj neprilagođenoj sudijskoj roli – posle sinoćnjeg oduzimanja prvog servisa Novaku Đokoviću oko 3 časova ujutru u uslovima kada publika skoro nije prestajala da skandira.

Grigor se borio kao lav da ovaj meč završi u tri seta, pretrpeo brojne ogrebotine i pojavio se sa više vidnih i nevidljivih zavoja na telu, ali je to bila cena pobede i najvećeg rezultata na Otvorenom prvenstvu Francuske koju je on bio spreman da plati, a koja ga je podsetila na to kako su izgledali njegovi prvi teniski koraci i potvrdila da i dalje sa istim entuzijazmom nastupa već sredinom četvrte decenije života.

Ono što je za pratioce tenisa iz Srbije bilo najzanimljivije je bio njegov odgovor na pitanje šta misli o Novakovim ostvarenjima na šljaci, i šta je to što Novak toliko posebno čini na ovoj podlozi da na njoj i u 37. godini života ostvaruje ovakve rezultate?

“On je ovaj turnir osvajao tri puta, nimalo loše zar ne?”, uz osmeh odgovara Grigor, i nastavlja:

“Novakov najveći kvalitet je što je u stanju da se odlično adaptira na razne podloge. Iznad svega, Novak je verovatno jedan od najvećih boraca u tenisu. Ne sećam se kada sam se uspavao dok sam gledao njegov meč, da li je to bio kraj drugog ili trećeg seta – a onda kad sam se probudio, vidim da je peti dobio “sa nulom”, i to je tipično za njega. Ne samo da je stanju da se adaptira na razne podloge, već i na razne uslove za igru i različite protivnike kroz godine. On je tu sposobnost doveo do savršenstva, i u stanju je da pronađe dodatnu snagu ili brzinu u sebi kada je najpotrebnije. Nisam uspeo da odgledam ostatak meča i samo mogu da pretpostavim da se nešto tako desilo”, zaključuje Dimitrov.

Kurir sport