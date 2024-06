PIJAN ŠAMARAO TAKSISTU, OGROMNIM SKANDALOM BACIO MRLJU NA KARIJERU! Danas će pokušati da SRUŠI Novaka, a ne krije da ga OBOŽAVA!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas igra protiv Fransiska Serundola meč osmine finala Rolan Garosa. Taj meč je postavljen kao treći na stadionu "Filip Šatrije" i neće početi pre 16 časova.

Fransisko Serundolo plasirao se u osminu finala pobedom protiv Amerikanca Tomija Pola 3:6, 6:3, 6:3, 6:2, a argentinski teniser trenutno zauzima 27. poziciju na ATP listi.

Zanimljivo je da se i njegov brat Huan Manuel aktivno bavi tenisom, međutim, u poslednje vreme ne pruža baš sjajne partije te drži tek 178. mesto na ATP listi.

Fransisko je prvi trojef podigao u Bostadu, dok je njegov brat to učinio pre njega, pošto je slavio u Kordobi 2021. godine.

- Uvek smo išli istim putem, svako u svojoj kategoriji, ali on bi pobeđivao, ja gubio, uvek sam prvi ispadao sa turnira - prisetio se Fransisko i potom dodao:

- Uvek je želeo da bude savšren, još od malih nogu. Naučio sam mnogo, od ishrane do boljeg treniranja. Kad sam bio klinac, bio sam prilično lenj, od njega sam naučio da budem disciplinovan. Sada to vidim u svakodnevnom radu - rekao je Fransisko.

Prisetio se Serundolo jednog događaja sa putovanja koji za njega uopšte nije bio prijatan.

- Jednom sam 2019. putovao iz Evrope u Ameriku, igrao sam fjučerse. Na presedanju iz jednog u drugi avion sam shvatio da sam izgubio pasoš. Uspaničio sam se i trčao unaokolo. Nisam mogao da se setim gde sam ga spustio, nisam mogao da ga nađem, propustio sam avion. Ostao sam da prespavam. Ne znam kako sam uspeo, ali sutradan sam ušao u avion. Pošto je bila lokalna veza, dozvolili su mi da putujem. Igrao sam turnir, a posle njega sam otrčao u argentinsku ambasadu da mi daju privremeni pasoš. Bilo je baš stresno. Bio sam sam, tada mi je bilo najgore.

Te 2022. godine Fransisko se našao u centru pažnje zbog jednog skandala koji se dogodio van teniskog terena. Naime, on je išamarao jednog taksistu jer nije želeo da pusti petoro ljudi u automobil.

Taksista je tada rekao da je teniser u vidno alkoholisanom stanju sa prijateljima želeo da po svaku cenu uđe u vozilo, a pošto nije dobio dozvolu, fizički je nasrnuo na njega.

Serundolo se jednom prilikom prisetio momenta kada je upoznao Novaka Đokovića, bilo je to u glavnom gradu Srbije.

- Došao sam u Beograd da bih igrao kvalifikacije za Srbija open i vidim Novaka. On je prišao da me pozdravi, a ja u tom trenutku 120. na svetu. Predstavio mi se i čestitao mi na finalu u Argentini. Ali nije on znao samo da sam igrao finale ATP turnira, već i da sam osvojio tri čelindžera pre toga. Znao je sve o meni - ispričao je Serundolo novinarima u Južnoj Americi.

- Rekao sam: "Vau! On je svetski broj jedan, a zna sve o meni" - dodao je Argentinac.

