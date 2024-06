JOŠ JEDAN UZBUDLJIV DAN NA ROLAN GAROSU: Đoković se boćanjem zagrevao za današnji meč, sve oči su uprte u ovaj susret!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Umesto na Šatrijeu i teniskim lopticama, trostruki osvajač Rolan Garosa iz Srbije je svoje omiljeno boćanje (ili “petank”, kako se još naziva u Francuskoj) je odigrao pravim kuglama u Bulonjskoj šumi sa lokalnom ekipom srednjovečnih asova – i potvrdio da je svež i oran čak i kada zaspi (i bez odlaska na od publike traženi “after” ) u 7 ujutru. Senzacionalni meč protiv Musetija (4h 29min) već je postao sadržaj za kolekcionare, a sigurno je ostao dobro zapamćen svim preostalim teniserima u žrebu koji će tragati za formulom kako da dobiju vaskrslu najbolju verziju prvog igrača sveta koja se ovde upoređuje sa impresivnom pobedom nad Nadalom u polufinalu 2021. (3-6, 6-3, 7-6, 6-2).

Današnji meč (16:00h) protiv 27. igrača ATP liste Serundola Novaku bi mogao da donese još jedan rekord – po broju pobeda na Grend Slemovima (trenutno izjednačen sa 369 sa Federerom, uz 49 poraza, odnosno 11 manje od Rodžera) i učešća u četvrtfinalima (58 obojica). U ovom veku su samo Nadal i Kuerten odbranili titule na Rolan Garosu, pa je prilika da se osvoji rekordni 25. Grend Slem u ATP i WTA konkurenciji ujedno i šansa da se ostvari i u tom smislu na najzahtevnijoj podlozi u tenisu. Fransisko Serundolo potiče iz sportske porodice, i eventualno iznenađenje nad apsolutnim favoritom u njihovom prvom meču u karijeri bi mu donelo prvi plasman u četvrtfinale Rolan Garosa i jednog Slema na turneji. Da bi se to desilo Novak bi trebao bukvalno to da mu “pokloni” kroz nastup nalik onome protiv Tabila u Rimu od početka do kraja, jer smo svi videli šta je naš as sposoban da uradi i kada gubi sa 2:1 uz lošu igru u sred noći. Uslovi za igru će biti skoro idealni za ono što Novak voli da isporuči u ovoj fazi turnira na Šatrijeu, pa će pouzdani servis koji će mu obezbediti mogućnost agresivnije igre i skraćivanja poena iz kreiranih povoljnih situacija biti bitni preduslovi da se ovaj meč završi što pre, a poželjno (i očekivano) u tri seta.

foto: Profimedia

Muke igranja u noćnom meču na Šatrijeu prvi put će iskusiti četvrti nosilac Saša Zverev u trileru ovog dela turnira protiv 13. nosioca Holgera Runea (2. učešća u ¼ finala, najuspešniji Slem u dosadašnjoj karijeri). Rune će nastojati da se drugom pobedom nad Zverevom (posle Mihnena 2022.) pridruži Alkarazu među 9 igrača koji su 3 puta ušli u četvrtfinale a da još nisu napunili 22. Godine, dok će Zverev tražiti četvrto uzastopno učešće u ¼ finala čime bi postao tek šesti igrač koji je u ovu fazu turnira ušao 6 puta u ovom veku.

Na Stadionu Suzan Lenglen peti igrač sveta Danil Medvedev po deveti put igra protiv Aleksa De Minora u “bici bejslajnera” (6-2 Medvedev) a prvi na šljaci, što neće uticati na njihov stil igre. Rus ovde traži četvrto uzastopno učešće u ¼ finala Grend Slemova posle polufinala Vimbldona i finala Ju Es Opena 2023 i Australijan Opena 2024, a De Minor prvi plasman u ¼ finala Rolan Garosa posle 20-godišnje pauze za Australijance (Hjuit 2004.). I ovde će sve zavisiti od toga koliko će Medvedevljev servis I ritern služiti gospodaru u obezbeđivanju povoljne pozicije za bombardovanje Aleksa sa osnovne linije, odnosno potiskivanje i šetanje posle riterna i prvih razmena. Ako De Minor nađe način da ostane u igri u prva dva seta, eto moguće radosti za Ozijevce.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasper Rud je najuspešniji teniser ove sezone, sa 38 pobeda i plasmana u 5 finala, kao i delilac prvog mesta po pobedama na šljaci (20). Braneći uzastopni finalista (2022, 2023 protiv Nadala i Đokovića) Norvežanin će nastojati da ne dozvoli revanš na šljaci odličnom Amerikancu Fricu i zakaže sedmi duel sa Novakom Đokovićem (Novak 5-1). Tejlor ima veoma loš skor protiv Novaka (9-0, 3 izgubljena na šljaci) ali ove godine ostvaruje dobre rezultate (22 pobede, 10 poraza) i uz finale Minhena, polufinale Madrida i četvrtfinale Rima potvrđuje da je igrač za veliku scenu koji ume da načini korak napred na podlozi koja nije omiljena njegovim sunarodnicima – gde bi pobedom postao 14 aktivni igrač koji je ušao u ¼ finala na svim Grend Slemovima i jedini uz Agasija iz SAD u ovom veku.

Zanimljivost ovog dana dolazi iz konkurencije dubla, gde će Cicipas igrati muški dubl sa bratom Petrosom i mešani dubl sa devojkom Paolom Badosom, dok ga sutra očekuje krucijalni meč na slemu koji mu se ove godine naročito nudi protiv jednog od najvećih favorita Karlosa Alkaraza, protiv kojeg ima 3 uzastopna poraza na šljaci od 5 ukupno (poslednji sa Rolan Garosa prošle godine). Veoma čudi da su porodične obaveze do te mere važne Stefanosu da ugrozi svoje pripreme za Alkaraza, ali ako se tako valja – nadajmo se da će poslužiti.

foto: Stefano Costantino / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kod dama su status favoritkinja već opravdale Arina Sabalenka (6:2 6:3) pobedom nad Emom Navaro, Ribakina u pobedi protiv Svitoline (6:4 6:3), Paolini nad Avanesijan (4:6 6:0 6:1) a čeka se za Francuze meč od posebnog interesovanja gde domaća igračica Gračeva igra (bez previše šansi za pobedu) nad odličnom Mirom Andreevom.

