SABALENKA POSLE NOVOG PLASMANA U ČETVRTFINALE: Uspela sam da nađem konstatnost, guram sebe da vidim gde je granica...

Beloruskinja Arina Sabalenka po sedmi put uzastopno plasirala se u četvrtfinale grend slem turnira.

"Zvuči mi ludo malo. Uspela sam da nađem tu konstantnost na slemovima i to je sjajno. To me mnogo motiviše da guram sebe, da vidim gde je granica."

Vremenski uslovi joj nisu bitni.

"Ne znam, iskreno. Puna sam samopouzdanja i kada su uslovi hladniji i topliji. Nije mi to važno. Ono što mi je najvažnij jeste koliko sam fokusirana i da sam spremna da se borim.

Spremna je i za duge mečeve.

"Završila sam oko dva ujutru na jednom turniru nedavno. Teško je kada se završi tako kasno. Raspored je s****n to je reč koju ću da iskoristim. Morate da napravite novi raspored. Bilo mi je okej, volela bih da sam završila ranije, išla na večeru, da ne idem u krevet tako kasno. Kada se meni desilo, išla sam oko četiri u krevet i spavala do podne. Bilo mi je okej jer smo imali slobodan dan, pa da se spremim. Ako me pitate šta bih više volela, više bih volela u podne nego u ponoć."

Više voli da igra na grend slemovima

"Slemovi su cilj za sve, svi osećaju taj pritisak, intenzivniji su. Iskustvom sam naučila kako da se nosim sa tim pritiskom, fokusirana sam, osećam taj pritiskom. Kada imam slobodan dan isključim se, idem da se zabavljam, zbog mentalnog zdravlja. Sve zavisi kako raspodeliš energiju."

Osvajanje grend slem joj je podiglo samopouzdanje.

"Dobro ptitanje, daje ti dosta dobrih stvari. Ceo život radiš dobre stvari, kada konačno ostvariš cilj daje ti toliko samopouzdanja i vere u sebe. Bez obzira na sve situacije kroz koje prolaziš u životu, dolaziš do cilja, to je dobro. Kada se mučiš sa nečim u životu, podsetiš se na taj momenat, da ćeš naći rešenje. Dobra stvar je da možeš sebe da podsetiš na to."

Iga Švjontek je demolirala svoju protivnicu sa 6:0, 6:0

"Gledala sam taj meč i pomislila sam 'vau' to je neki novi nivo, bilo mi je žao Anastasije. Iga je igrala sjajno. Razmišljala sam da li mogu da uradim nešto slično, ali nisam htela. Shvatila sam da je to njen svet, ti 'krompirići' su Igini, ja ću da budem finija prema protivnicama"

Vuk Brajović / Kurir sport