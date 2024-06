PRVE REČI ĐOKOVIĆA POSLE SPEKTAKULARNOG PREOKRETA: "JEDINO objašnjenje ste VI!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa pobedom nad Fransiskom Serundolom rezultatom 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)

Gledali smo još jedan nestvaran preokret u režiji Đokovića, a nikome nije jasno odakle je opet smogao snagu da izvuče praktično izgubljen meč.

Upravo to je upitan odmah posle meča na terenu! Odgovorio je šeretski, na francuskom!

foto: Kurir sport/Vuk Brajović

- Imao sam isto pitanje od Koreče. Još jednom ću pričati na francuskom, jer ste to zaslužili. Danas još jednom veliko, veliko hvala. Kao na prethodnom meču, pobeda je vaša. Vaša je pobeda, zato što sam na prošlom meču isto gubio od Musetija sa 1:2, bilo je 2:2 u 4. setu, energije su se promenile, dali ste mi energiju i večeras. Hvala, šta mogu da kažem. Ovo je možda bio meč gde sam mogao da izgubim, bio sam na par poena, čestitke Serundolu na tome kako je igrao. Naterao me je da bude teško. Kako sam našao put do pobede, ne znam. Jedino objašnjenje ste - vi - rekao je najbolji teniser planete.

Ostala su još tri koraka do titule, a kada je Novak u čpitanju, sve je moguće.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

00:22 Trening Novak Đoković Košutnjak