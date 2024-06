RUDA IZNENADILO PITANJE O ĐOKOVIĆU: Nisam znao ništa o tome!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Kasper Rud izborio je plasman u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je posle velike borbe savladao Tejlora Frica rezultatom 7:6(6), 3:6, 6:4, 6:2.

U borbi za polufinale čeka ga najteži mogući rival - srpski teniser Novak Đoković.

Nakon pobede nad Fricom Rud je izneo svoje utiske.

- Bio je ovo težak meč, naporan prvi, koji sam dobio, potom izgubio drugi. Napravio je brejk rano tada i shvatio sam da moram da ustanem i ostanem tu. Osetio sam malo bolova, ali sam se vratio u trećem i sjajno završio meč u četvrtom setu - rekao je danski teniser.

Novak je sledeći, igrali ste finale prošle godine, zašto je on tako dobar na šljaci?

- Možete da kažete da je 2. najbolji na šljavi, Borg ima najviše titula, često sam gubio sa njim. Mnogo dobro čita igru, dobro se kreće, teško je pogoditi vinere i fizički je tu, nikada se ne lomi, osećate da bi mogao, ali to ne radi. Igra dva meča četiri sata, nisam gledao danas, ali sam video da je imao brejk zaostatka u četvrtom setu. Možda ne igra sa toliko spina kao Rafa, ali ima druge kvalitete.

Igrao je Nole devet sati, ima 37 godina… Konors i on su išli istim putem. Imao je podršku, nikada se ne predaje, ali on je čovek?

- Jeste naravno, ali ne očekujem da se preda, nego da bude svež. Prošle godine u finalu, imao sam brejk u prvom setu, pa izgubio to u tajbrejku. Pokušaću to opet da uradim, ali da ne uzvrati brejku. Ne razmišljam da li je igrao 9, 12 ili 4 sata. Novak je Novak, biće spreman, ili dati sve od sebe da bude spreman. Ja imam 25, on ima 37 godina. To ne znači mnogo, igrao je malo više sati ovde nego ja. Moji mečevi nisu bili toliko dugi i pokušaću to da iskoristim - poručio je Rud.

Da li je ovo najbolja priprema za četvrtfinale?

- Poslednja tri meča su bila dobra. Teška sekcija žreba, mnogo teških igrača. Nije uvek važno igrati tri perfektna seta, treba da budem dovoljno dobar da pobedim u pet setova. Ako hoće da me pobede, moraju protivnici da igraju tri dobra seta. Potrudiću se da ih nateram da se muče, volim da igram na šljaci, radi to dobro poslednje tri godine ovde, ali ću pred sobom imati najteži izazov u našem sportu - kaže Danac.

Novak je najveći izazov, ali je rekao da čeka na magnentnu rezonancu…

- Nisam znao o tome dok niste to rekli sada. Njegovo je telo i odlučiće šta je najbolje. Ako izađe na teren, to ne menja ništa. Daću sve od sebe, pet setova je naporno. Naravno da će se to dodatno osetiti. Nadam se da će izaći na teren, biće šteta ako se ne pojavi, ali spremaću se kao za svaki meč i da budem spreman za sredu - zatečen je naredni rival srpskog asa.

Kurir sport

