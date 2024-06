"OVE GODINE NAUČIO JE KAKO SE POBEĐUJE NOVAK, NIJE MOGLO TEŽE OD OVOG" Teniski analitičar: Mekinro je za jedno u pravu, ON JE ČUDO

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je u osmini finala posle preokreta pobedio Argentinca Franciska Serundola rezultatom 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).

Đoković je tako došao do rekordne 370. pobede na grend slemovima, jednu više od Rodžera Federera. Novak je nailazio na razne prepreke i pre meča , a i u toku meča više puta je zatražio medicinsku pomoć.

O rekordnoj pobedi, ali i o Novakovim izgledima za nastavak turnira za Kurir televiziju govorio je teniski analitičar Vuk Brajović.

- Četiri sata i 39 minuta je trajaoo meč. Mislim, to je neverovatno, stvarno. Novak je ovim učinio također jedan izuzetan rezultat da je na pobedio dva meča u nizu koji su trajali više od 4 sata. Novak stvarno čini čuda. Od čega početi? Od toga da je sedam dana u Parizu non-stop padala kiša, da su tereni neverovatni i da organizator nema sluha za to koliko su ove okolnosti posebne, pa da izigravaju neku jednakost u uslovima u kojima zaista treba da se uradi sve da bi se igračima pomoglo. Pre svega mislim da je to što je Novak imao primedbu da bi tereni trebalo da se redovno čiste posle svake promene. To zaista nije komplikovano uraditi, a ako će smanjiti mogućnost da se igrači povrede, da se nelagodno osećaju i tako dalje, zaista igračima treba izaći u susret. To je ono što je najviše uticalo da meč traje ovoliko dugo - započeo je Brajović.

Novak je više puta tokom samog meča uzimao medicinski time-out.

- Početkom drugog seta smo videli da ima probleme sa kolenom, ali Novak skreće pažnju na to da su upravo okolnosti u kojima se igra uticale da se situacija sa kolenom znatno pogorša. Sve ostalo je zaista antologijska priča, Novak gubi 2:1, svi misle da je meč gotov, neverovatno se vraća krajem četvrtog seta i videli smo što se desilo do kraja petog seta. Znači Novak je čudo i Džon Mekinro je sa pravom rekao 50 godina sam u tenisu, ja ovako nešto nikada nisam video.

Bez obzira na ove dve fantastične pobede, velika je misterija šta će se dešavati jer danas Novak ide na magnetnu rezonancu, a svi čekaju odgovor hoće li moći da nastavi ovaj turnir.

- Nadamo se tome i dosta dugo su mediji čekali da se Novak obrati i nakon ovog meča. Rekao je da njegov tim pregovara sa organizatorima za neke buduće mečeve, pa jeste malo nelogično da ne žele da mu izađu u susret za nešto što bi trebalo da je rutinska radnja na terenu i ono što jeste nas sve zabrinulo jeste to da je ostavio mogućnost da danas možda, odnosno da neće ni izaći na naredni meč. Kaže, jesam se povredio, jesam preživeo, ali ne znam hoću li moći da igram sledeći meč, ne znam koliko je ozbiljno moguće da ova povreda mogla da bude sprečena, samo da je teren češće brisan. Organizator je izgleda nesvestan da u ovoj situaciji, sedam dana neprestane kiše koja je potpuno poremetila taj turnir, da mora da igračima izađe u susret, da ima sluh za ono što igrači govore.

Norvežanin Kasper Rud je u osmini finala pobedio Amerikanca Tejlora Frica i zakazao četvrtfinalni duel sa Đokovićem.

- Novak protiv njega ima 5-1. Interesantno je da je taj jedan meč koje je Rud pobedio upravo došao ove godine u Monte Karlu i to će biti za Ruda važan reper i važan podstrek da u ovaj meč sa Novakom uđe ohrabren da može da ispravi taj skor. Novak je tri puta dobio Kaspera na šljaci, na mastersu u Rimu i na Rolan Garosu u finalu. Rud je jedan od najneugodnijih protivnika za Novaka u ovoj situaciji, jer je jak, fizički izdržljiv, vrlo pametno igra i zna od ove godine kako se Novak Đoković pobeđuje.

