DA LI BI SE TO DESILO FEDERERU I NADALU? NE! Bivši teniser BESAN na organizatore Rolan Garosa - svim silama brani Novaka Đokovića!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, sigurnim koracima ide ka odbrani titule na Rolan Garosu. Stigao je srpski as do četvrtfinala, ali se do sada pošteno namučio, pošto je odigrao dva spektakularna meča u kojima se mnogo istrošio.

U osmini finala, Đoković je pobedio Franciska Serundola i to posle velikog preokreta.

Srpski teniser se na jučerašnjem meču i povredio, a ono što mu je bio dodatni problem, jeste umor, pošto je i protiv Lorenca Musetija u trećem kolu igrao skoro pet sati.

foto: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Organizatori nisu imali milosti prema najboljem u istoriji ovog sporta, Đoković je igrao u večernjim terminima, a nakon jučerašnjeg meča zagrmeo je bivši indijski teniser, Somdev Deverman.

- Kao navijač Novaka Đokovića, besan sam na organizatore zbog onoga što se dogodilo pre prošlog meča. Trebalo je sa Musetijem da igra od 20 časova, ali su oni odlučili da ubace meč Dimitrova i Borgsa. Da li bi se to desilo Rodžeru Federeru? Ne. Da li bi se to desilo Rafaelu Nadalu na Rolan Garosu? Ne. Ali se desilo Novaku Đokoviću, koji ima 24 grend slem titule, koji je aktuelni šampion. To je nepoštovanje. Da li je on bio besan? Garantujem da jeste, ali je našao način da se vrati - rekao je Somdev.

Kurir sport

Bonus video:

00:11 Novak izlazi iz Urgentnog centra