ALKARAZ U NEVERICI ZBOG NOVAKA: Iznenađen sam što se POVUKAO! Navijači su sigurno FRUSTRIRANI!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Karlos Alkaraz je ponovo u polufinalu Rolan Garosa, i ponovo se susreće sa svetskim brojem 1 - što od ponedeljka postaje Janik Siner. Cicipas je pobeđen bez izgubljenog seta i to je bila manifestacija moći i takmičarske spremnosti da je Alkaraz spreman da ovde ove godine osvoji svoj treći Slem na trećoj različitoj podlozi.

Upitan za kratak komentar meča, Alkaraz odgovara:

"Pre svega sam srećan što sam u polufinalu Rolan Garosa, lepo je igrati polufinale ovde. Uzbuđen sam što ću igrati protiv Janika ponovo. To je težak izazov, spreman sam za njega i nadam se da će svi uživati u meču kao i ja", najavljuje polufinale Alkaraz.

Kada budete igrali sa Janikom, šta će biti najteži deo, a u čemu ćete najviše uživali?

"Morate da trčite kao na maratonu. Mislim da nema ni jedan los aspekt igre, da sve što radi - radi perfektno. Način na koji udara lopticu je izuzetan, gura vas do limita na svakoj loptici. Ja volim takve mečeve, i prethodni susreti koje smo igrali su bili takvi. Volim to, volim da tražim rešenja kao što sam to radio ranije, i pronalazio sam način da ga dovedem u problem. To je dobro za tenis," smatra Alkaraz.

Biće sigurno uzbudljivo protiv Sinera, da li osećate neko uzbuđenje?

"Možda malo više nervi rade. On je verovatno jedan od najvećih izazova trenutno u tenisu, najbolji teniser na svetu i od sada prvi na planeti. Biće interesantno. Svi su želeli da igramo to polufinale, i mislim da će biti sjajno za navijače.

O Novakovom povlačenju kaže da je time bio iznenađen.

"Bio sam iznenađen što se povukao sa turnira nakon što sam gledao meč juče. Završio je igrajući sjajan tenis, ali je verovarno bol na kraju meča bila upozoravajuća. Bilo je veliko iznenađenje što se povukao, ali se oko toga dogovorio se sa timom i doktorom. Tenis je takav, morate da se suočite sa tim. To što nemate Đokovića na turniru sigurno će biti malo frustrirajuće za navijače.

Kurir sport/J.M.

