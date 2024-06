ŠOKIRAN SAM - NOVAK TO NIKADA NE RADI! Cicipas progovorio o povlačenju Srbina: To bi moglo da POMOGNE nekim drugim igračima!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Šesta pobeda Karlosa Alkaraza protiv Stefanosa Cicipasa u isto toliko mečeva donela nam je finale pre finala u donjem delu žreba, gde će Španac deveti put ukrstiti rekete sa novim liderom ATP liste Janikom Sinerom. Više konsistentan od Grka je bio Karlitos, odlučniji I precizniji u odlučujućim momentima, i frustriranog protivnika još jednom sveo na tek jedan taj-brejk za najveću neizvesnost tokom ovog meča.

U razgovoru sa medijima Cicipas je pitan: da li su Karlosovi snažni udarci bili najzaslužniji za njegov poraz?

"Ne baš. Verujem da je kvalitet mojih udaraca među najboljima na turu. Kada god igram sa Karlosom, njegov kvalitet udaraca je takav, kakav ne dobijam od drugih protivnika. To me iritira, tačnije pravi mi problem. Udarci su duboki, imaju mnogo top spina. Nisam uspevao da nađem odgovor. Jače udara od mene, ali nalazi konstruktivan način da nađe poene. Nisam se osećao ovako protiv mnogih tenisera, ali on je jedan od njih. Dajem maksimum, trudim se da se održim u meču. Protiv njega kao da nema veze šta radim, a kada bihd udarao jače, rekao bih da to ne bi imalo uticaj. Stiže loptice koje mislite da ne može da vrati, dok sam ja promašio nekoliko smečeva, a to do sada nisam činio. Moram da prođem kroz tu mentalnu barijeru. Kao neke vudu stvari, nisam mogao da pošaljem lopticu tamo gde sam hteo."

Da li bi Cicipas dobio ovaj turnir da nije išao na Alkaraza?

"Osećao sam se odlično na turniru. Imao sam dva meča u četiri seta, sticao sam sampouzdanje, posebno protiv Arnaldija. Igrao sam skoro na 100 odsto, dugo se nisam tako osećao kada je moj tenis u pitanju. Uspevao sam to protiv Arnaldija, da mu ne dajem da diše. Odlično sam se osećao na Rolan Garosu, prvi put na ovom turniru sam imao tako dobar osećaj, imao sam mnogo samopouzdanja - i možda mi je to napravilo problem. Osetio sam da možda mogu da mu napravim problem, ali je momak fenomenalan. Igra neverovatno, šta god da sam uradio, uradio sam to maksimalno i on je za to imao rešenje. Teško je to iskustvo, nije prijatno. Želim mu najbolje u preostslim mečevima ovde. Kada igram protiv njega, pokaže mi šta mogu i moram da unapredim," kaže Cicipas

foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Da li se osećao čak I bespomoćno?

"Da, definitivno. Karlos sjajno kontroliše loptu, menja lopticu, konstruiše poene na poseban način, ima odgovor na sve; u tome me podseća na Novaka. To čini igru protiv njega težim, i morate da igrate veoma precizno. Imao sam neke dobre udarce, pa sam dobijao još bolji odgovor. Uradio sam sve što sam mogao i nije moglo bolje".

Cicipas je bio jedan od mnogih koji je bio šokiran Novakovim povlačenjem...

"Naravno da sam bio šokiran, nikada nismo videli Novaka kako se povlači sa turnira. Morao sam da se pripremam za svoj meč i nisam mnogo razmišljao o tome. Video sam protiv Serundola da je povređen, ali se vratio u tom meču; ima sjajnu veštinu da se takmiči na tom nivou i povređen i da pobedi. Možda Novakovo povlačenje pomogne nekim drugim igračima, da im otvori prostor da osvoje Grend slem titulu."

Kurir sport

