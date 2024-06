NOVAK SE VIŠE NIKADA NEĆE VRATITI NA PRVO MESTO! Bivša teniserka je OTPISALA Đokovića zauvek - "Hajde da budemo objektivni..."

Srpski teniser Novak Đoković povukao se sa Rolan Garosa zbog povrede kolena koju je zaradio usled katastrofalnog stanja šljake na stadionu "Filip Šatrije". Đoković je probleme osećao od starta turnira, nelagoda se javila na meču protiv Musetija, da bi potom na meču protiv Serundola delimično pukao desni medijalni meniskus.

Odmah posle urađene magnetne rezonance, Novak Đoković je odlučio da se povuče sa turnira i pre borbe sa Kasperom Rudom u četvrtfinalu, što znači da je pred njim pauza. Dok strahujemo da neće moći da igra na Vimbldonu ili još gore Olimpijskim igrama u Parizu, Đokovića su opet svi otpisali. Tako su iz Australije, zemlje u kojoj je praktično satanizovan u januaru 2022. godine, odlučili da mu "sviraju kraj" kada je u pitanju boravak na prvom mestu ATP liste.

Već od ponedeljka, Novak Đoković neće biti najbolji na svetu i preskočiće ga Janik Siner, a ukoliko ne bude igrao ni na Vimbldonu, postoji šansa da se njegov pad nastavi. To naravno ništa neće promeniti jer je Đoković proveo 428. nedelja na vrhu ATP liste i vrlo moguće da taj rekord nikada neće biti oboren.

"Da li ćemo ikad više videti Novaka na prvom mestu ATP liste? Ja iskreno ne mislim tako... Mislim da je njegovo vreme na prvom mestu ograničeo. Ali, ima i dalje taj rekord. Hajde da budemo objektivni, ne kažem da apsolutno ne postoji šansa da će se vratiti na prvo mesto, ali da li mislim? Pa... Proveo je 428 nedelja tu, to je puno vremena... To je neverovatan period od preko osam godina. Ali, mislim da on to ne želi više tako jako", rekla je bivša australijska teniserka Kejsi Delakva.

"On želi titule, bio je otvoren po tom pitanju, želi samo grend slem titule i velike rekorde. Već ima svetski rekord za prvo mesto na ATP listi, ali mislim da ga to ne zanima. Da li bi mogao? Da. Da li želi? Ne. Ima još mnogo bodova koje mora da brani, tako da mislim da je isteklo njegovo vreme na prvom mestu ATP liste", dodala je Delakva.

Naš izveštač sa Rolan Garosa je inače usred šetnje saznao za loše vesti o Novaku Đokoviću, a potom smo od doktora Mome Jakovoljevića čuli umirujuće vesti. Istakao je da se Đokoviću desilo manje od dva zla, odnosno da postoji šansa da se sve reši i neoprativno. Takođe, postoji šansa da će se oporaviti na vreme i za turnire koje je namerio da igra, što bi svakako povećalo i šanse da se vrati na prvo mesto ATP liste.

