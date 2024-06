NAJGORI MOGUĆI MOMENAT DA SE OVO DESI NOVAKU! Beker poručio da mu je žao, pa otkrio nepoznate detalje: PO MOJIM INFORMACIJAMA...

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Iz hora glasova koji se ovih dana mogu čuti na temu Novakovog nesrećnog povlačenja sa Rolan Garosa, operacije meniskusa i oporavka pred naredne turnire od velike važnosti za našeg asa svakako se izdvaja onaj koji pripada legendarnom Borisu Bekeru, Novakovom bivšem treneru – osvajaču 6 Grend slem trofeja i olimpijskog zlata u Barseloni.

Novak i Boris su zajedno osvojili Otvoreno prvenstvo Francuske po prvi put 2016. godine, ali se razišli u decembru te godine, ostavši u odličnim odnosima do današnjeg dana.

Čestitao je Nemac Sineru dolazak na prvo mesto ATP liste, ali izrazio i veliko žaljenje i podšku Novaku za ono što predstoji.

“Ovo je bio najgori mogući momenat da se povreda ove vrste desi Novaku. Mnogo mi je krivo zbog mog “šacija”!” (schatzi – maca, kako iz milošte tepaju jedan drugome Boris i Novak) Mi smo veoma bliski, imam velika saosećanje za sve što je prošao ove godine. Bojim se da je zbog momenta u kome se ovo desilo nastup na Vimbldonu skoro neostvariv i zbog toga se treba usredsrediti na Olimpijske igre. Naravno, ostaje pitanje u kom stanju i formi će moći da bude za početak Olimpijade”, ističe Beker.

“Po mojim informacijama, nešto se već dešavalo sa kolenom posle pobede nad Musetijem, ali je stanje pogoršano posle meča sa Serundolom – i u najgorem mogućem momentu dovelo do rupture meniskusa. Novak je toliko puno puta činio čuda u svojoj karijeri i dao nam do znanja da nikada ne možete da ga otpišete, ali trenutno stanje nas ostavlja sa brojnim pitanjima koja moraju biti odgovorena. Izuzetno mi je žao, i nadam se da će nastup na Olimpijskim igrama biti moguć!” kaže čuveni nemački as, teniski stručnjak i aktuelni komentator za Eurosport.

