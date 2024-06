SPORTSKI PSHIOLOG: Nole ima mentalitet legendarnog Kobi Brajanta! Stručnjaci tvrde: Biološki je mlađi 15 godina, oporavak ide brzo

Novak Đoković, osim što je zbog povrede morao da se povuče sa Rolan Garosa ,od ponedeljka više neće biti ni prvi na ATP listi. Nakon operacije kako predviđaju lekari, oporavak bi trebalo da traje tri nedelje.

Odmah nakon ove informacije usledile su brige, jer su OI sve bliže, kao i Vimbldon. Ispostavilo se da najbolji teniser svih vremena ništa ne prepušta slučaju, pa se odlučio na operaciju.

Naime, nakon povlačenja sa Roland Garosa, Đoković je poručio da je reč o pucanju meniskusa desnog kolena. Ovo je povreda koja zasigurno odvaja sportistu od terena i potreban je oporavak, a operacija sve drastično ubrzava. Odmah su kontaktirani najveći stručnjaci u ovoj oblasti.

Za Kurir televiziju, u "Pulsu Srbije", više o ophođenju Novaka prema ovoj povredi pričao je teniski trener Bogdan Obradović.

- Novak i dalje pokazuje da je veliki profesionalac, kada je zdravlje u pitanju, Novak je uvek to stavljao na prvo mesto. Ne samo on, već i njegov otac, koji se uvek zalagao da se koriguju i sitnije stvari kako bi sve bilo kako treba. Novak nikada nije stao na teren, a da nije zdrav. Upravo zbog takvog principa i ima ovako dugu, uspešnu, karijeru.

S druge strane, ne bi trebalo zanemariti i godine sprskog tenisera, pa se Obradović osvrnuo na taj aspekt, rekavši da je novak biološki mlađi sigurno deset godina:

- Mislim da mu to neće predstavljati prepreku jer je Novak biološki mlađi petnaest godina, sa te strane je sve dobro, on meni fantastično izgleda. Čak i mimo tenisa, Novak izgleda dosta mlađe u odnosu na njegovu generaciju, mislim da je tu i genetika u pitanju. Sa te strane poseduje stvarno dobre elemente. Doduše, Novak je kroz celu karijeru bio veliki profesionalac, nije isto kada se nespreman i spreman igrač povrede. Ovaj koji je spreman, što je slučaj kod našeg tenisera, se daleko brže oporave. To je upravo ključ kada pričamo o tome da li će biti spreman za OI ili ne. Mislim da će uspeti upravo iz ovih razloga, njegovo telo je izuzetno sačuvano.

A Koliko fenomen Đokovića i njegove forme u 37. godini života fascinira, ali i nervira protivnike, razgovarali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televizji, novinar Dejan Anđus i sportski psiholog Ana Privrat.

Privrat se osvrnula na psihološki udeo celokupne situacije kod Novaka, ali i generalno kod sportista:

- Glava je ključ u sportu i jako je važno kako se sportista psihički nosi sa povredama. Radim sa sportistima i tu postoji poseban segment koji se zove izlazak iz povrede. Što se fizičkog dela tiče, to je više pitanje za lekare, a sa moje strane pričam o tom psihološkom oporavku. Meni je jako interesantno koliko je Novak učenik pokojnog Kobi Brajanta, koji je dosta govorio o tome kako se psihički vraća iz povrede i koliko povreda može da ospori sportistu sa psihološke strane. Ta perspektiva sportiste je presudna, videla sam izjave Novaka Đokovića, gde je rekao da se vraća još jači i da ga vuče ljubav prema sportu. Dokle god njega telo bude služilo, on će igrati.

Anđus je rekao da će Novak moći da igra tenis, ali je pitanje da li će moći da se nosi sa najvećim imenima današnjice što se tiče belog sporta:

- Ne radi se samo o nastavku karijere, već i o tome da li će moći da postiže uspehe i da parira najboljim teniserima današnjice. Što se samog igranja tenisa tiče, on može da igra i posle četrdesete godine, postoje i primeri u istoriji tog sporta, prema tome on sigurno može igrati još tri godine, a to je dvanaest Gren slemova. Prema tome, ja jesam optimista, ali krijem jednu zabrinutost oko toga da li može da pobeđuje najjače protivnike. Dobro je da se sanira ta povreda jer očigledno ne može da se igra sa povredom kolena, a iznenadila me brzina operacije koja je munjevito izvršena. Bukvalno od saopštenja do čina operacije prošlo je manje od jednog dana. To me raduje, jer bi to značilo da će i oporavak biti brz. Nadam se da će igrati na OI, što se mene tiče, on ne mora osvojiti niti jednu medalju, on je postigao najveće rezultate, koje niko nikada neće nadmašiti, a ima i medalju sa OI. Međutim, bilo bi dobro da se vrati u zavidnu formu i da pospeši taj rekord i osvoji medalju za Srbiju.

