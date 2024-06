ITALIJANKA SE PLASIRALA U FINALE, PA POMENULA NOVAKA ĐOKOVIĆA: "Kada sam videla onaj njegov intervju..."

Jasmin Paolini se plasirala u svoje prvo grend slem finale u karijeri pobedom nad Ruskinjom Mirom Andreevom rezultatom 2:0.

Ovo će biti kruna dosadašnje karijere za trenutno 15. teniserku planete, a posle meča nije krila oduševljenje. Pomenula je i Novaka Đokovića.

- Kada sam počela da igram, samo sam uživala, nisam previše sanjala. Kada sam počela da treniram ozbiljnije, želela sam da budem profesionalka. Nisam sanjala o broju jedan, o slem titulama, nikada nisam sanjala tako veliko. Možda sam se nadala da budem u top 10, ali nisam zaista verovala u to. Nikada nisam razmišljala predaleko – to i nije tako pozitivno, jer treba sanjati, ali ja sam i u mislima uvek išla korak po korak. Za mene je iznenađujuće da vidim Noletov intervju kada je sa sedam godina rekao kako želi da osvoji Vimbldon. Za mene je to nešto neverovatno, ja to nisam mogla. Ili Janik kada je sa 15 godina rekao da želi da bude broj 1. Ja sam sada ovde i mnogo sam srećna, ali malo sam drugačija osoba - rekla je Paolini.

Naredni protivnik za Italijanku biće Iga Švjontek, najbolja teniserka planete, a ostaje da se vidi da li Jasmin može da napravi iznenađenje i da nastavi svoju bajku u Parizu.

Kurir sport