"NADALIZIRANJE" PROTIV SRCA: Poslednje od Švjontek i Paolini pred subotnje finale Rolan Garosa

Da li ste znali da su francuski mediji izumeli glagol “nadalizirati” kako bi opisali niz uspeha koje je Iga Švjontek ostvarila na ovom turniru...

Poljakinja je ovde osvojila 3 titule (2020, 2022-23), četiri puta igrala u polufinalu (druga najmlađa posle Štefi Graf i četvrta posle Evert, Graf i Navratilove da pobedi u svoja prva četiri polufinala), peta je u Open eri koja je ovde ostvarila 20 uzastopnih pobeda (posle Evert – 29, Seleš – 25, Enan – 24 i Graf – 20) i treća je od ustanovljenja WTA rang liste koja je sa pozicije broj 1 učestvovala u barem 3 uzastopna finala na Rolan Garosu (posle Navratilove sa 4 i Graf sa 3).

Koji god rezultat bude bio u subotnjem finalu protiv Paolini, Iga će ostati na mestu broj 1 WTA rang liste, ali je to tek jedan od razloga što je posle ubedljive (dvanaeste u trinaest mečeva) pobede nad Koko Gof zvučala veoma opušteno u komentarisanju meča i niza uspeha na Rolan Garosu.

“Moja igra je dobro funkcionisala, čak i kad sam pretrpela brejk početkom drugog seta – znajući da mogu da se brzo vratim u meč. Ne bih izdvajala ništa posebno, ali sam igrala veoma intenzivno i nametnula jak pritisak na Koko. Ponosna sam na svoju igru, i često mi se dešava da tek neki dan posle meča ili osvojenog turnira shvatim šta sam postigla. Još uvek nisam navikla na to da budem svesna atmosphere, veličine i važnosti momenta, i često osećam da ću morati da igram još jedan meč. Ipak mi mnogo više prija ova vrsta rutine, kada sam fokusirana na svoj tenis, jer takođe mislim da mi je lakše da je izvedem”, kaže Švjontek. “Što se slavlja tiče, tu do sada nije bilo rutinskog pristupa, jer sam svaki put radila nešto drugačije. Iskreno, nema puno vremena za slavlje jer je turneja duga i želite što pre da odete kući. U svakom slučaju, ništa ne planiram i mislim da ću se spontano odlučiti za neku vrstu slavlja ako bude razloga za to”, potvrđuje ona.

Šta ona misli o pripisivanju glagola “nadalizirati” upravo njoj?

“Videćemo za 14 godina da li je moj niz uspeha ovde iole sličan. Nikada ne bih očekivala da će me neko porediti sa Rafom jer je on potpuna legenda, ali mi svakako prija da sam spomenuta u istoj rečenici kao i on. To je “kul”, uz osmeh priča Švjontek. “Prija mi da igram na šljaci jer mi omogućava da češće i više koristim spin, da mogu lakše da se branim u uslovima sporijeg odskoka loptice i imam više vremena da pripremim napad. Po toplijem vremenu loptica više odskače, vazduh je malo suvlji kada je krov otvoren i moji udarci bivaju moćniji – i u tim uslovima smo igrale u Rimu i pripremale se tik pred Rolan Garos. Zbog toga su raniji mečevi – gde je bila tik od eliminacije protiv Osake – bili veoma izazovni.”

Švjontek će se u finalu susreti sa Italijankom Paolini, sa kojom ima skor 2-0. “Nismo dugo igrale, nisam pratila njene dosadašnje mečeve ovde i mislim da ću se isključivo baviti sopstvenom taktikom i sprovođenjem moje koncepcije tenisa, bez obzira na to što je ona ušla u finale i ove sezone igra svoj najbolji tenis”, zaključuje Švjontek pred subotnje finale.

Pulenka trenera Renca Forlana i česta dubl-partnerka vedete italijanskog tenisa Sare Erani, Paolini ima samo reči poštovanja za Švjontek (“pokušavam da joj čestitam na poljskom, ali sam stidljiva”) ali i za Novaka, Janika i ostale asove zbog toga što uspevaju da igraju na vrhunskom nivou iz nedelje u nedelju. U svojih 28 godina odnos prema tenisu je isprva bio srčan, ljubavan, a snovi i ambicije su dolazili tek kasnije.

“To što su Novak i Janik u ranom dobu sebe projektovali na vrh je za mene neverovatno, ali sam dovoljno srećna i svim postignutim – a naročito ovim ulaskom u finale”, kaže Jasmin.

“Kada pobeđujem, raste mi samopouzdanje i nivo igre u svakom smislu, a sada sam u takvom nizu. Eto, nekada sam gledala moje sunarodkinje u finalima, kako osvajaju titule – a sada kada sam ja u njihovoj poziciji, srećna sam i iznenađena. Imam veliko poštovanje za Igu, probaću da uživam u trenutku i pokažem se u pravom svetlu”, obećava Jasmin Paolini pred veliko finale u subotu – odradivši pola posla za italijansku delegaciju u Parizu koja se nada senzacionalnom i istorijski jedinstvenom uspehu: plasmanu igrača i igračice u finala oba singla.

