FINALE PRE FINALA NA ROLAN GAROSU! Prštaće na sve strane danas u Parizu: Detaljna analiza EPSKOG OKRŠAJA Sinera i Alkaraza!

Kome će se posrećiti trinaesti dan ovogodišnjeg u krajnostima komplikovanog Rolan Garosa u mečevima polufinala muškog singla?

Ne pre 14:30 će na teren stadiona Filip Šatrije izaći “astro-par” budućnosti svetskog tenisa, 22-godišnji Janik Siner i godinu dana mlađi Karlos Alkaraz, od ponedeljka svetski brojevi 1 i 3 i veliki sportski prijatelji i rivali.

“Siner je najbolji teniser na svetu”, bez “frke” kaže Španac, dok kod većeg broja stručnih komentatora trenutno važi za većeg favorita za plasman u finale Otvorenog prvenstva Francuske.

Ostvarivši pedesetu pobedu na Grend slemovima u svojim karijerama nad Cicipasom i Dimitrovom postali su prvi igrači rođeni posle godine 2000. koji su ostvarili taj značajan karijerni uspeh. Istovremeno su postali najmlađi učesnici polufinala Grend slema od para Marej – Nadal 2008.

Siner je ušao u svoje treće polufinale u poslednja 4 Grend slem nastupa, postavši prvi ATP broj 1 iz Italije u istoriji ATP rang liste (formirane 1973.). Ovo je peti put da Janik nastupa na Rolan Garosu, turniru na kome je stigao barem do četvrtog kola u četiri nastupa – uz jedini izuzetak posle poraza od Altmajera u drugom kolu 2023.

U prvom nastupu 2020. je stigao do četvrtog kola i time se kao debitant po uspehu izjednačio sa Nadalom iz 2005, od koga je tada i izgubio. Do sada je ostvario niz od 12 pobeda na Grend slemovima, a od prošlog septembra ima 52 pobede i samo četiri poraza, uključujući skor od 14-2 protiv igrača iz Top 10 selekcije. Pridružio se sunarodnicima Panatom, Barazutijem i Čekinatom po plasmanu u polufinale Rolan Garosa u Open eri, i postao rekorder među njima po broju plasmana u četvrtfinalima Slemova (7).

Alkaraz je ušao u peto polufinale Grend slema i drugo uzastopno u Parizu, gde bi mogao da postane prvi teniser koji je osvojio Slemove na tri različite površine pre navršene 22. godine. Jedini Španac koji je ostao u žrebu i time osigurao prisustvo igrača iz te zemlje u završnici 28 godina uzastopno (od 1997.) i u 31 od 32 izdanja Rolan Garosa. Ovo je drugo (uzastopno) učešće Alkaraza u polufinalu Pariza, prvog tinejdžera koji je istovremeno bio i broj 1 i završio godinu na tom mestu od ustanovljenja ATP rang liste 1973. , prešavši put od 32. mesta krajem 2021. do prvog mesta već septembra naredne godine (kao 19-godišnjak). Na tom mestu je ostao 20 nedelja, a posle osvajanja drugog Slema karijere protiv Novaka na Vimbldonu 2023. je ostao na tom mestu do Novakovog trofeja na Ju Es Openu – čime je ukupno proveo 36. Nedelja na čelu ATP karavana.

Jedini meč koji su Alkaraz i Siner odigrali na šljaci je bila velika počast za publiku turnira serije 250 u Umagu, u kome se posle gubitka prvog seta u taj brejku Siner vratio u velikom stilu i uzeo preostale setove uz samo 2 izgubljena gema. Umeli su obojica da osciliraju u nekim setovima njihovih narednih trilera, ali su svaki put pružili pravi šou posetiocima i gledaocima za aktuelnih 4:4 u dosadašnjim mečevima. Na šljaci je Alkaraz taj koji je omnipotentan, ali ako “preigra” svoje karte i previše avanturistički odigra svoju ulogu u spektakularnom polufinalu temeljiti Siner će mu izvući šljaku ispod nogu i zakucati ga u modus traženja pozicije na terenu iz koje će tek nekim kontraudarima probati da se dovede u rezultatsku ravnotežu. Mnogo bolje za Karlitosa bi bilo da strpljivo ulazi u udarac, ali i da odredi prelomnu tačku u razmenama kada će nastojati da probije “ping-pong” modus igre njegovim izvrsnim forhendom ili promeni ritam skrivenim dropom ili izlaskom na mrežu. Iako će neki misliti da u meču njih dvojice iznenađenja više nema, šljaka uvek sadrži notu misterije – i ko se njoj bude bolje “umilio” sa ponosom će gledati svoje ime na programu velikog finala Rolan Garosa u nedelju.

U drugom polufinalu nastupaju Saša Zverev i Kasper Rud, četvrti i sedmi igrač sveta koji su do sada odigrali četiri meča (uz predaju Ruda pre njihovog prvog meča u četvrtfinalu Akapulka 2021.). Prva dva susreta pripala su Zverevu, a poslednja dva Rudu, od kojih je uspeh u prošlogodišnjem polufinalu u Parizu nešto što bi Norvežanin želeo da reprizira. To je teško verovatno jer je tada za protivnika imao nedovoljno oporavljenog Zvereva te je rezultat 6:3 6:4 6:0 nereferentan za njihov predstojeći meč s obzirom na aktuelnu formu i zdravstveno stanje.

Nemac je u svom devetom uzastopnom nastupu u glavnom žrebu Rolan Garosa i jedini je koji je treći put u nizu koji je ušao u polufinale u poslednja 3 izdanja. Turnir je započeo izvrsnom pobedom protiv njegovog 14-strukog osvajača Rafaela Nadala i time mu naneo tek 4 poraz u 116 mečeva, ujedno postavši prvi igrač koji ga je ovde pobedio u nekom od prva 3 kola turnira. Posle teže povrede u polufinalu protiv Rafe 2022. Zverev je ušao u turnir prošle godine kao 22. nosilac i pored toga se probio među najboljih 4, što potvrđuje koliko mu leži pariska šljaka I ambijent. Ostvario je 10 pobeda u 11 mečeva koji su otišli u peti set na ovom turniru, a čak tri uzastopna 2018. (Lajović, Džumhur, Hačanov) i dva ove godine (Grikspur, Rune) – gde su samo Đoković, Monfis i Vavrinka ostvarili više takvih maratonskih pobeda (11). Srećom je izbegao “tri-pit” protiv De Minora, pa protiv dvostrukog uzastopnog finaliste Ruda izlazi nešto svežiji nego prethodnih godina u ovoj fazi turnira.

Rud je najbolji igrač ATP turneje sa 37 pobeda i pet finala u ovoj sezoni, ostvarivši 22 pobede na šljaci do meča sa Zverevim. Ako bude bio bolji od Saše postaće tek četvrti igrač koji je 3 puta uzastopce stigao do same završnice Rolan Garosa u ovom veku. Ove godine je napokon osvojio titulu na turniru višem od serije 250 (Barselona – serija 500) i ostvario najveću pobedu u karijeri (prvu protiv Novaka u Monte Karlu u šest dosadašnjih mečeva). Umesto da dođe do reprize prošlogodišnjeg finala u meču sa Đokovićem, Novak se neporažen ali povređen povukao iz četvrtfinala i time omogućio Kasperu da svežiji uđe u polufinale od svog protivnika iz Nemačke. U svojih 12 titula zabeležio je izvrstan uspeh osvajanjem tri uzastopne na turnirima na šljaci (Baštad, Gštad i Kicbil) u julu 2021. čime je postao prvi posle Mareja koji je 2011. to učinio u Bankoku, Tokiju i Šangaju – pa se ova podloga sa pravom smatra za njegovu omiljenu.

Kasper u ovom polufinalu cilja na to da istraje u poenu, gemu ili setu protiv Zvereva, čija namera će biti da krene agresivno od starta i potisne Norvežanina sa stabilne pozicije blizu osnovne linije. Rud će želeti da kroz duže relije “uđe u udarac”, zadrži broj grešaka na minimumu i korak po korak ulazi u teren da bi strahovitim i visoko spinovanim forhendom krenuo da “buši” Zvereva na njegovoj osnovnoj liniji i kraćim dijagonalama ga izmešta iz pozicije komfora i dovodi udarce i koncept igre u sumnju. Pokazao je Zverev da ume da se izvuče iz perioda loše igre i vrati se na pravi kolosek uz neverovatnu borbenost i napore, ali je pitanje da li će tako sistematski potkovan protivnik kao Rud omogućiti još jedan “kam-bek” Saši ako ga pritom ne bude korektno služio servis, bekhend i pomalo nestabilni forhend kako bi postavio glavne stubove svoje agresivne I dominantne igre. Rud ume da završi ovakve mečeve čak i u tri seta ako mu u tome protivnik svojim greškama postane saveznik, ali je teško verovati da će ovde toliko iskusni Zverev pokazati brzopletost umesto zrelih nastojanja da uspostavi dominaciju u ovom meču kroz svoje izuzetne kvalitete i upornost.

Obojica žarko žele ovo finale i šansu da oni postanu konačni autori scenarija velikog iznenađenja u vidu novog šampiona uz Nadala i Đokovića u glavnom žrebu, pa ćemo popodne videti koji put će izabrati i kako će ih njihove navigacione mehanike služiti na izazovnom putu ka ovom cilju.

