ONO ŠTO SE DESILO NOVAKU NE SME SE PONOVITI! Legendarni teniski stručnjak ZAGRMEO i dao ideju kako rešiti VELIKI PROBLEM!

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa, Vuk Brajović

Pol Hojzer je jedan od omiljenih teniskih analitičara i komentatora kanala Skaj Nemačka (Sky Deutschland), dela međunarodnog medijskog koncerna čiji sportski segment je od ove godine nosilac prava za prenose profesionalne ATP i WTA teniske sezone, sa preko 80 turnira i 4000 mečeva u direktnim prenosima. Pol je u svojoj emisiji i tokom prenosa uživo ugostio brojne teniske asove, legende i analitičare, a danas ekskluzivno za Kurir priča o sledećim aktuelnim temama sa Rolan Garosa.

foto: Privatna datoteka Paul Hauser, Sky Deutschland

Kako vidi osmu pobedu (i drugu na šljaci) Zvereva nad De Minorom u ovoj fazi Rolan Garosa – a posle dva uzastopna meča u 5 setova protiv Grikspura i Runea?

“Saša je odigrao moćno protiv De Minora, a naročito u ključnim momentima meča i u važnim poenima. Bilo je impresivno videti kako se vratio posle zaostatka od 0-4 u taj-brejku drugog seta. Pobedu je ostvario u 3 seta, što je izuzetno važno za njegove naredni polufinalni meč protiv Kaspera Ruda. Izbegao je još jedan maraton u 5 setova, završio je pre ponoći i pretpostavljam da je uspeo da ode na počinak oko 2:30 ujutru. Siguran sam da je iskoristio četvrtak za odmor na najbolji način, jer je Rud mnogo svežiji – s obzirom na činjenicu da nije morao da igra meč protiv Đokovića. Iako je to činjenica, Saša Zverev će i u ovom meču biti izuzetno težak rival Norvežaninu, jer je fizički izuzetno spreman, trenutno ima visok nivo samopouzdanja i veoma je efikasan pri važnim poenima. Može se ispostaviti da on bude mnogo čvršći od dvojice suparnika, i biće mu veoma važno da meč otvori agresivnije od Kaspera. Ne bi trebao da se povlači iza osnovne linije, što ume da mu stvori probleme ako se nađe 2-3 metara iza nje a Rud osvoji teren i jakim i spinovanim forhendom krene da diktira tok igre i kreira mogućnosti za osvajanje poena. Veliki saveznici Zverevu će biti njegov pouzdan servis i bekhend, a pošto forhend ume da mu zakaže – moraće da igra razmene duboko u bekhend Rudu i podigne nivo svoje tranzicione igre na najviši stepen. Moraće da bude agresivan, da zauzme dobru poziciju na terenu za vođenje ofanzivnog stila igre i napada mrežu posle snažnih i preciznih udaraca iz terena. Po meni je to ključ njegovog uspeha, uz dobar oporavak od prethodnih mečeva. Susret sa De Minorom je Saši dobro poslužio, dok su mečevi protiv Grikspura i naročito Runea bili mnogo više komplikovani I naporni. U tim mečevima je Saša potvrdio kakav je zapravo ratnik na terenu, i svi ovi kvaliteti će mu biti potrebni protiv Ruda. Kasper obožava da igra važne mečeve na velikoj sceni, prija mu “Šatrije”, i ako bude imao pravu i potrebnu koncentraciju u odigravanju važnih poena - nadam se njegovoj pobedi u ovom meču u četiri seta”, kaže Hojzer.

foto: Privatna datoteka Paul Hauser, Sky Deutschland

Kako biste najavili polufinalne mečeve muškog singla, i da li je prerano praviti bilo kakve projekcije o ishodu finala ovog Rolan Garosa?

“Kada pričamo o polufinalnim parovima muškog singla, smatram da je meč Siner – Alkaraz idealan za nas iz medija, za pratioce i publiku, ukratko – za sve. Očekujem spektakularan meč koji će nas ostaviti bez daha, da ćemo videti razmene kao u kompjuterskoj igrici, uz brzinu koja je neverovatna i kao da nam stiže sa neke druge planete. Obojica su u stanju da izazovu onog drugog da odigra najbolje što može, a što je uvek sjajno ispratiti. Siner je tako moćan a da pritom kod njega sve izgleda tako lako, tečno; uvek se kreće na savršen način, reakcije su mu izvrsne, postavljanje tela je izuzetno, udarci iz terena su siloviti – a da to sve izgleda pritom tako glatko. Njegova defanziva je vrhunska, i izuzetno je teško uzeti mu poen kada se “zaključa” u svoj ritam. Koliko je Siner napredovao u poslednjih 9 meseci je impresivno, i mislim da je zaista i bio najbolji igrač turneje u tom periodu – sa izuzetkom finala u Torinu kada ga je Novak u svemu nadmašio. Vrlo brzo se vratio pobedom u Dejvis Kupu, pobedom nad Novakom u polufinalu Australijan Opena – što je predstavljao još jedan važan novi stepenik za njega. Time je dostigao nove visine i od tada ih održava na zapažen način. Možda bismo mogli da uporedimo taj put sa Novakovim dok se on peo ka vrhu, jer je i on to uspeo da uradi veoma brzo. Iako je bilo potrebno nekoliko godina da Novak razvije svoju igru kako bi bila konkurentna Rodžerovoj i Rafinoj, imao je faze veoma brzog napretka – poput sprintova – kako bi došao na novi nivo. To je ono što me impresionira kod Sinera. Ako ipak uzmemo u obzir to da je šljaka najmanje poželjna podloga za njega pred ovo polufinale, Alkaraz je za mene favorit u ovom meču, jer on na šljaci možda da uradi sve što poželi. On je na njoj kompletan, poseduje toliko mogućnosti kako bi osvojio poen, poremetio ritam igre protivnika, i iako je bilo impresivno gledati iz ugla fizičke pripremljenosti kako je lako Siner prošao do polufinala – isto bih mogao da kažem za Alkaraza. To kako je Karlos nadigrao Cicipasa je bilo baš nadmoćno, prosto – bio je na drugom nivou tenisa. I Siner i Alkaraz su do sada bili najbolji igrači ovog turnira, iako je Saša impresionirao u smislu fizičke pripremljenosti i načina kako je uspevao da preživi izazove u tim mečevima, poput velikog fajtera. I pored toga, mislim da će igrač koji će biti bolji u polufinalnu donjeg dela žreba biti favorit za osvajanje turnira. Dao bih prednost Alkarazu da u četiri ili možda pet setova pobedi Sinera, ali i Zvereva u finalu u četiri seta. Rud ima 2 pobede i 2 poraza protiv Zvereva u dosadašnjim susretima, ali se pobeda nad Sašom iz prošle godine ne može računati jer je igrao sa nezalečenom povredom i bio daleko od današnje forme. Iako očekujem potpuno drugačiji meč od prošlogodišnjeg polufinala, napominjem da je šljaka na Šatrijeu Rudova omiljena podloga na omiljenom stadionu i pruža mu mogućnosti da jakim spinovima primeni visoku agresivnost. Mislim da Saša ovog puta ima odgovore na takvu igru, i ako bude agresivan od početka, ako će servis biti pouzdan, ako bude uspeo da primeni svoju tranzicionu igru i uspešno izvrši pritisak na Rudov bekhend – naći će način da ga pobedi i priredi nam sjajno finale u nedelju: Alkaraz protiv Zvereva”, ističe on.

1 / 3 Foto: Privatna datoteka Paul Hauser, Sky Deutschland

Kako biste komentarisali sve ono što je Novaku priređeno na Rolan Garosu, i da li će ovo biti turnir posle kojeg će kasni počeci noćnih mečeva biti na neki način regulisani – iako se o tome puno pričalo ove godine u Australiji, a skoro ništa uradilo?

“U vezi noćnih mečeva – meni je sasvim jasan zaključak da tenis mora da nađe način da se promeni i poboljša u ovom smislu. Ovo je zaista dugotrajan problem i stara priča, i mislim da je tenisu trebalo previše vremena da se suoči sa ovim problemom. Rešenja se moraju pronaći, jer kada svetski broj 1 Novak Đoković završi svoj meč u 3 sati ujutru, pođe na počinak posle 5 I kao posledicu i toga dobije povredu kolena – takvim problemom se jednostavno morate baviti, uz svest da sigurno postoje razne mogućnosti da se takve situacije preduprede. To se u tenisu ne sme više ponavljati. Jedno od tih mogućih rešenja bi sigurno bio raniji termin početka mečeva, na primer u 10 sati ujutru. Ako se i pored ranog početka program oduži, mečeve koji bi trebali da počnu posle 10 sati uveče ne bi trebalo tada održavati već pomeriti ih za naredni dan. Ovo je moje mišljenje i savet kako bi ovaj problem trebalo rešiti, što smatram da je takođe bolje i za publiku”, kaže za čitaoce Kurira cenjeni komentator kanala Skaj Nemačka Pol Hojzer, veliki poštovalac i ljubitelj Novaka Đokovića.

