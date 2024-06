NI VIMBLDON, NI OLIMPIJSKE IGRE! Novak se vraća na teren na OVOM turniru? Francuzi sve ŠOKIRALI najavom Đokovićevih planova!

Novak Đoković je završio takmičenje na Rolan Garosu u drugom setu četvrtog kola turnira! Tada je povredio koleno, a iako je odigrao ceo meč i savladao Fransiska Serundola, nije mu to donelo prolazak dalje. Stradao mu je meniskus, a onda se brže-bolje odlučio za operaciju.

Na klinici koju mu je preporučio Nikola Karabatić pozabavio se svojim problemima, a sad "L'Ekip" javlja da je to uradio kako bi se što pre vratio na teren. Kako navode francuski novinari VImbldon nije realan cilj, ne zato što Novak to neće moći da izvede već zato što ne želi da rizikuje!

foto: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

"Đoković je hteo da se pozabavi ovim najurgentnijim stvarima u trci sa vremenom jer želi da se vrati na teren što je pre moguće. U hodnicima Rolan Garosa se govori da je svetski broj jedan koji je odustao od ovog turnira naciljao da se vrati već na Vimbldonu (1-14 jul). Bez obzira na to što je ovo bila manja operacija koja se redovno sprovodi i na običnim smrtnicim deluje da su Novakove ambicije malo prevelike. Jer ako bi Nole danas stao na desnu nogu trebalo bi mu najmanje tri nedelje postoperativnog oporavka. Naravno ovde govorimo o neverovatnom sportisti koji je sposoban da igra više od tri meča povređen na maksimalnoj dozi lekova protiv bolova, u situaciji kada bi običan smrtnik jedva mogao da hoda. Ali ideja da se vrati na šljaci u Hamburgu od 15. do 21. jula sa Olimpijskim igrama od 27. jula u planu deluje razumnija", navodi se u tekstu "L'Ekipa".

foto: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Iako je jedan poznati lekar istakao da veruje da Novak može da se vrati na teren čak i na Vimbldonu, ne veruje u to ekipa francuskog medija. Pre svega zato što Đoković prema njihovim informacijama ne želi da rizikuje nastup na Olimpijskim igrama i zato cilja da izađe na teren u Hamburgu sredinom jula.

"Pogotovo jer vimbldonska trava nije baš najmanje teška podloga za zglobove 37-godišnjeg veterana. Rodžer Federer može da posvedoći o ovome pošto je on definitivno poklekao ispred Huberta Hurkača u čevrtfinalu u Londonu 2021. godine što mu je bio poslednji meč u karijeri. Đoković zna da je bolji od bilo koga, a iako sanja osmu krunu na jednom od najlepših terena na svetu sigrno nije spreman da rizikuje i upropasti svoje šanse da osvoji olimpijsko zlato. Jedinu titulu koja mu nedostaje u neverovatnoj karijeri", zaključuje se u tekstu.

foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Novak sada svakako mora da pauzira, a kako je fizijatar Goran Rodić ističe on bi mogao da se vrati na teren čak i za tri do četiri nedelje. Ipak, nije pitanje kada može, već kada želi da se vrati kako bi se optimalno spremio za Olimpijske igre.

"Moglo je da uzrokuje svašta, a ovde je problem definitivno bio podloga jer povrede meniskusa se dešavaju u nekoliko situacija. One su vrlo česte kod proklizavanja. Novak je poznat kao sportista koji proklizava, ali on to radi sa merom i ima gipkost. Ali kada proklizavate on mora da zna šta očekuje od podloge. Ako je ona u jednom delu vlažna, pa posle suva, na šta se on na vreme i požalio, to je problem. Tako i na Vimbldonu kada na kraju turnira trava nestane na nekim delovima terena. To su podloge koje su užasno nezgodne i pravi mamac za povrede kolena. Takva povreda kolena, povreda meniskusa je najčešća. Dobra vest je da povreda meniskusa u 90 odsto slučajeva ne traži hiruršku intervenciju Možda i ova Novakova povreda nije zahtevala hiruršku intervenciju, međutim mi koji se bavimo pregledima sportista predložimo ako je u pitanju borba sa vremenom da se to reši hirurški jer je onda rehabilitacija nešto brža To ide Noletu u prilog. Ja pretpostavljam da je u njegovoj glavi Vimbldon, ja se tome nadam. Ima primera, imate Nemanju Gudelja iz Sevilje koji je imao sličnu situaciju i on je bio odsutan samo 19 dana", rekao je Rodić za "RTS".

Kurir sport / Mondo / RTS / L'Ekip