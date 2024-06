NOVI KRALJ TENISA RAZOČARAN NAPUŠTA PARIZ! JANIK SINER: "Sve je ovo PROCES mog napretka"

Iako je od ponedeljka prvi igrač sveta, jasno je da bi Janik Siner mnogo radije proslavio ovaj impresivan uspeh I kao finalista ovogodišnjeg 123. Rolan Garosa koji nikada neće zaboraviti.

- Mislim da je bio sjajan meč, igrao je bolje u ključnim trenucima i to je presudilo. Razočaran sam time kako se sve završilo, ali je i to proces mog napretka. Gledajući u kakvom stanju sam bio pre turnira, srećan sam, ali sada malo razočaran. Trudiću se da napredujem I dalje - i već jesam u odnosu na prošlu godinu. Igraćemo ovde i za medalje na Olimpijskim igrama - kaže na početku konferencije za medije Siner.

- Bilo je mnogo tenzije, ali i grčeva tokom meča. Sada se malo bolje nosim sa takvim situacijama, a ranije nisam uspevao. Nisam bio zabrinut u vezi sa svojim telom, kuk je bio u redu. Ipak, kako je vreme u meču proticalo, bilo mi je jasno da mi desni kuk nema snagu kao levi, ali to je sada normalno, pogotovo posle dva i po do četiri seta. Ipak, to nije izgovor, jer kretao sam se dobro i osećao sam se dobro na terenu - objašnjava svoje fizičko stanje tokom meča Italijan

- Mislim da dobro izučavamo igru onog drugog, vidi se da ima i malo tenzije, polako se upoznajemo. Svaki put očekujemo izvesne stvari jedan od drugog, ali i pravimo neke različite izbore. Tako će i sledeći put biti drugačije, ali će tok meča dosta zavisiti i od podloge - kao i da li igramo na dva ili tri dobijena seta jer je to je veoma važno - nastavlja on.

A dali će Siner gledati ovo finale?

- Uvek volim da gledam tenis. Ako budem imao vremena, pogledaću barem deo finala. S druge strane, teško je I bolno gledati kada se izgubi u polufinalu, jer znaš da si mogao da budeš tamo. Kada se izgubi u početnim rundama, onda je drugačije i lakše gledati turnirske mečeve - zaključuje Janik Siner.

