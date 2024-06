ALKARAZ OTVORIO DUŠU POSLE PLASMANA U FINALE ROLAN GAROSA: Naravno da sam gledao kako Rafa dominira ovim turnirom, neverovatno...

Prvo finale Rolan Garosa Karlosu Alkarazu predstavlja izuzetnu inspiraciju, i to je moglo da se jasno primeti u meču protiv arherivala Janika Sinera i pobedi kroz pet sjajnih setova.

Osim toga što je na korak da postane prvi igrač koji je pre navršene 22. godine osvojio po jedan Slem na svakoj od 3 podloge, Alkarazu pobeda u finalu donosi i mesto broj 2 na ATP listi.

"Bio je ovo tesan meč. Visok nivo tenisa, visok intenzitet igre, a ključ je bio u tome što sam iskoristio šanse koje su mi se ukazale. Na brejk loptama sam uglavnom odmah uspevao da napravim brejk. U petom setu sam takođe iskoristio prvu brejk loptu, imao je i on potom neke šanse, dolazio do djusa - ali sam uspeo da istrajem. Veoma sam srećan što sam pobedio i uspeo da naučim na prethodnim iskustvima. Bio sam pozitivan sve vreme, jak u glavi - i ponosan sam na to što nisam pao na istom stepeniku", otvara se Karlos.

Kako je rešio grčeve i na koji način se bolje snašao u odnosu na 2023?

"Verovatno jesam jači fizički i mentalno. U ovom meču grčevi nisu bili tako ozbiljni kao prošle godine, ali sam sada znao kako da se nosim sa tom situacijom. Znao sam da će nestati ako izdržim i šta moram da radim pa sam nastojao malo da skratim poene u tim trenucima", kaže Španac.

foto: Emmanuel Dunand / AFP / Profimedia

Šta je mislio?

"Znao sam da moram malo da promenim udarce. Rekao sam sebi da će ovo biti dug meč, ovo je grend slem, morao je da osvoji još dva seta, tako da sam ostao pozitivan. Igrao sam malo više lopte, da budem agresivniji nego dotad, jer je on u prvom setu kontrolisao poene i terao me da trčim. U drugom setu sam hteo to da okrenem, da on bude u defanzivi, a da ja udaram lopte iz terena."

Kako će se spremiti u subotu?

"Ne znam hoću li ići na teren, pričaću s timom i napravićemo plan. Još ne znam hoću li trenirati i dolaziti ovde u klub. Ako ne, verovatno ću samo prošetati. Pred finale US opena nisam trenirao dan pre, zapravo poslednja dva-tri meča na tom US openu, tako da verovatno neću ni sad."

Šta mu znači Rolan Garos?

"Posebna su osećanja prema ovom turniru. Kada završim sa školom, trčim kući samo kako bih uključio TV i gledao mečeve. Naravno da sam gledao kako Rafa Nadal dominira ovim turnirom, neverovatno... Želeo sam da budem na toj listi, na listi španskih igrača koji su osvajali ovaj turnir – Moja, Kosta i drugi."

Koja podloga mu je najpogodnija?

"Uvek sam želeo da budem jedan od najboljih na svetu. Ako to želim da budem, moram da budem dobar na svakoj podlozi, kao Rodžer, Novak, Rafa, Mari... Svi oni su imali uspeha na svakoj podlozi. Smatram se igračem koji može dobro da prilagodi svoj stil igre podlozi. Odrastao sam na šljaci, ali komfornije se osećam na betonu. Mislim da mi je igra pogodna i za šljaku, takođe."

Ferero mu je rekao da igra srcem posle prvog seta?

"Iskreno, nisam ga čuo, verovatno je to rekao, ali daleko je, nekada ne čujem ništa što mi govori. Volim da igram glavom, srcem i... Ostatkom, onim dole, svi znate, ha-ha. Volim da igram sa strašću, sa snovima deteta koji je sanjao o ovakvim situacijama."

Najmlađi koji je došao do finala slema na svim podlogama?

"Znao sam to, pogledao sam telefon posle pobede i video. To je sjajno. Oboriti neki rekord je za mene veliki uspeh. Ne želim da mislim o takvim stvarima pre finala, ali to znači da igram dobro na svim podlogama, što sam oduvek želeo."

Kasper ili Saša?

"Obojica igraju odlično. Kasper je u poslednje dve godine igrao finale ovde, to pokazuje kakav je igrač, teško je s njim na šljaci. Igrali smo na US openu finale, ovde bi bilo drugačije u odnosu na to, ali probaću da iskoristim i iskustvo iz Njujorka. Saša je sjajan na šljaci – moćan servis, sjajni udarci. Biće interesantno finale, probaću da podignem igru za još jedan nivo."

foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nervoza?

"Nije lako igrati polufinale slema, pogotovo protiv Janika, koji zahteva da si mentalno, fizički i teniski sve vreme na visokom nivou. Održati to četiri sata, pa još na šljaci – na kojoj svaki udarac zahteva snagu – zaista nije lako. Bilo je grešaka, ali onda malo promeniš taktiku, promeniš poziciju na terenu... Na kraju sam zadovoljan pobedom."

Nedelja?

"Ne mislim da je ovo bilo finale pre finala. Zverev je osvojio Rim, igra odlično, a Kasper ima dva uzastopna finala ovde. Biće jako težak meč u nedelju. Različiti su stilovi igre njih dvojice, prići ću sa istim žarom."

10-1 u petim setovima?

"Malo je mentalno, malo fizički. U petom setu valja ostaviti sve od sebe na terenu. Tada nije trenutak da pokažeš slabost, da pokažeš rivalu da si umoran, da nemaš snage... Jeste umor tu, ali moraš da izvučeš sve što imaš iz sebe, da se izvuče volja iz sebe, kao i fizička i mentalna snaga. U tim trenucima razmišljam – ako rival hoće da me pobedi, mora da igra na jako visokom nivou, i teniski i fizički. To mi daje spokoj kada sam u petom setu."

Čega se seća kada je gledao RG?

"Došao sam samo jednom na Rolan Garos kao klinac, sa 11-12 godina. Bio je to lep trenutak upoznao sam brojne igrače – i strane i Špance, video sam kako izgleda igrati u inostranstvu."

Šta će raditi posle meča?

"Prvo sam vozio bicikl za oporavak dvadesetak minuta, zatim pregledao poruke bliskih ljudi, odradio kupku i to je to. Zamišljam sebe sa trofejom. Nedostaje nam koračić, najteži, ali samo jedan. Fraza koju ponavljam sebi – finala se ne igraju, finala se pobeđuju. Zamišljam se sa trofejom, ali dug je još put", iskren je do kraja Alkaraz.

(Vuk Brajović)