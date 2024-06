ZVEREV IZGUBIO ŽIVCE PRED NOVINARIMA: Nemac se plasirao u finale, pa ODBRUSIO: "NIKADA VIŠE ne želim da čujem to pitanje"

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Rolan Garosa.

On je posle više od dva sata igre slavio nad Norvežaninom Kasperom Rudom sa 2:6, 6:2, 6:4, 6:2..

Zverev je nakon trijumfa odgovarao na pitanja novinara, a jedno ga je izbacilo iz takta.

Njega je bivša devojka Brenda Patea tužila za zlostavljanje, tvrdila je da ju je davio, suđenje je dugo trajalo i u petak je konačno završeno. Na zahtev njenog advokata povučena je tužba i dogovoreno je da Nemac plati 200.000 evra, od čega 150.000 ide sudu za troškove suđenja, a 50.000 evra odlazi u humanitarne svrhe za mentalno zdravlje, a novinare je ovo zanimalo.

- Slučaj je odbačen, to je nevinost. Na kraju dana, neće da odbace slučaj ako si kriv. Ne znam kakav prevod vi imate, ali to znači to. Gotovo je. Idemo dalje. Ne želim nikad više da čujem pitanje o toj temi ponovo. To se odnosi na sve - zagrmeo je Zverev.

Više nije bilo pitanja o ovoj temi, a u fokusu je bio tenis...

Kurir sport

