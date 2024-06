PAOLINI POSLE PORAZA U FINALU PARIZA: Srećna sam što sam igrala za trofej!

Lepo je počela današnje finale Džasmin Paolini, ali se već posle 4 gemova prvog seta Iga skrasila u vozačkom mestu i odve(z)la ovo finale u željenom I predvidivom smeru. Nasmejena je bila debitantkinja u Grend slem finalima iz Italije na konferenciji za medije posle finala, I odgovara radosno na sledeća pitanja:

- Nisam mnogo razmišljala i srećna sam. Izgubila sam upravo finale, ali mislim da moram da budem srećna znog ove dve nedelje. Ovo je srećan momenat za mene, nije tužan. Moram da priznam to.

Da li ti se karijera menja na pozitivnu stranu?

- Igrala sam bolje i bolje. Mislim da sam pokušavala da idem korak po korak napred, ne znam kuda će me ovaj put odvesti, ali videćemo i otkriću to. Dajem 100% od sebe.

Sećaš li se da si prošle godine izgubila od Olge Danilović?

- Sećam se, bilo je bolno! Igrala je sjajno ovde. Postala sam bolja i konzistentnija, koristila sam prilike kada su se ukazivale. To je drugačije, ali i dalje želim da napredujem. To je najvažnije, treba nam konstantnost, ako prestanete da se borite i ona nestaje.

Zašto je Iga tako nezgodna za igru?

- Ona uvek koristi vreme, rotaciju, dobro se brani. Na šljaci je neverovatna, a na tvrdoj podlozi je uzela još titula. Osvojila je četiri RG, a ima 22 godine. Te brojke nisu normalne, neverovatne. Ona je zaista neverovatna.

Koliko je bilo teško igrati danas?

- Teško je, možda mi treba još ovakvih mečeva. Ona možda može malo više da greši, a danas nije. Nije lako igrati tim intenzitetom, nikada pre toga u životu nisam igrala protiv nekog takvog. Ali takođe, kako je pogađala vinere… Za mene je ovo do sada bio najizazovniji meč u čitavoj karijeri.

Sanjaš korak po korak… Stigla si do finala, šta je sledeći san?

- Ne znam (smeh), možda je da zadržim ovaj nivo i odigram sa Igom još jednom, prvi, drugi krug… Da igram opet, to mi može dodati nešto u igru. Izazovno je, ali mogu da razumem šta treba da dodam svojoj igri. Uživam u momentu, protiv Ribakine sam igrala koja je br. 4, a sada sa Igom koja je br. 1. Uživam u momentu, u sadašnjosti i lepo je sve otkrivati korak po korak.

Igrala si sa njom i ranije…

- Danas je bilo teže. Tada je bilo 6:3, 6:0, ali igram bolje nego pre dve godine. I ona takođe (smeh), na ovoj podlozi posebno. Ovo je bilo malo teže. Mislim da sam igrala četiri gema tim intenzitetom, posle je bilo teško. Udarala sam lopticu jako, imala je vinere, gurala sam lopticu, nisam imala šansu da osvajam poene. Pokušaću na treningu da stignem do tog intenziteta, da budem duže u meču.

U Dubaiju si imala meč sa Beatriz Hadad Majom, gubila si, pa si osvojila titulu…

- Kada izgubite ovako ili kada pobedite u prvom kolu, posle uzmete turnir, to se dešava često. Igrala sam bolje, tada kada sam pobedila, poboljšala sam renking, ali ne znam je li taj meč promenio moju karijeru. Mogu da dobijem svaki meč, a mogu i da izgubim.

Napravila si brejk na početku, a onda si se branila od Ige…7

- Nije lako, kao što sam rekla. Pokušavala sam da dodam intenzitet, to je stresno. Pokušavala sam da idem niz liniju. Tako da, ne znam, možda sam gubila intenzitet, a ona je bila na istom nivou ceo meč. To je velika razlika, ima dosta drugih, ali to što je udarala lopticu na isti način, to je presudilo.

Kris Evert je bila tu, ona je osvojila sedam RG, a Iga?

- Mislim da može, definitivno. Ima 22 godine, a već 4. Mislim da može da uzme tri. Teško je svake godine uzeti ovaj turnir. Ali mislim da može to da uradi.

Vuk Brajović / Kurir sport