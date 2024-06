IGA ŠVJONTEK NAKON OSVAJANJA TITULE U PARIZU: Kad se fokusiram na tenis, izborim se sa svim

Četvrti put je nezaustavljiva Iga Švjontek osvojila Rolan Garos - ubedljivo da skoro ubedljivije nije moguće - uz samo tri izgubljena gema (6:2 6:1).

- Sigurno, daje mi utisak da mogu da budem bolja, čak i kada sam u problemu, da se borim dodatno. Videću, dajem sve od sebe bez obzira na rezultat. Najvažnije je da nikad nemate na šta da se žalite.

Da li možeš drugačije da reaguješ na te momente kada si u problemu, sa Naomi, danas, protiv Koko?

- Možda, ali možda i ne. Ja sam takva osoba. Osvojila sam toliko turnira. Nije ni bitno. Dolazimo sa raznih strana. Radim na tome da uvek okrenem stvari na svoju stranu.

Slika iz Rima kada nisi ušla na kvalifikacije, a sada si tu sa titulom?

- Stvarno je ludo. Put u tenisu je drugačiji za sve, morate da se borite i kada ne možete na turnire, prvo na ITF, pa WTA nivou. Moj napredak je samo išao, ponosna sam na to. Imala sam 18 godina tada…

Rekla si na terenu da je bilo emotivno danas, zašto? I o pritisku, da li je to?

- Kada pričam o pritisku, govorim o onom spolja, ja sam perfekcionista, ali mislim da dobro kontrolišem pritisak, onaj spolja lošije kontrolišem, ali sam uspela to na ovom turniru. Bilo je stresno juče i jutros, ali kad se fokusiram na tenis, izborim se sa svim. Zbog toga sam bila ponosna.

Opisala si se kao perfekcionista, da li i van terena?

- Pa, kada radim sve, hoću da uradim to sa 100%. Mislim da si kada si perfekcionista negde, onda si to svuda. Da, očigledno, treba da pustite nekada sve da ide samo od sebe. Nekada je nezgodno, nekada to može da bude opterećenje.

Bila si sa Martinom i Kris, možda još nemaš rivala, ali kada neko bude došao, kako će to biti?

- Mislim da već imam neke rivale, Arina, Koko, Elena… Nije tako očigledno kao Rodžer, Novak i Rafa, ali nekada je jasno da će neko da igra dobro negde, nego drugde. Ne mogu da zamislim ko će to biti ili će to biti neko novi.

Četiri puta si ovde pobeđivala?

- Naravno, imam dosta iskustva. Imala sam stres, ali je ovo važan meč, uspela sam da se izborim, jer imam već takve situacije od ranije. Kada budem igrala peti Grend slem, nije da neće biti stresa, ali lakše je kada niste favorit.

Malo je vremena između Rolan Garosa i Vimbldona, da li imaš vremena da se spremiš?

- Htela sam da imam predsezonu. Svake godine je lakše da se adaptiram, samo treba da radim ono što jesam. Posebno što radim sa Radvanskom koja je imala dobre rezultate ranije. Jeste veći izazov, da mogu da ovde izgubim imala bih dve nedelje više na travi, ali ovde volim na šljaci da igram.

Rafa je uzeo četiri RG, a onda Vimbldon. Da li možeš da uzmeš i njega?

- Nije kao da radim to godinama, ali sam prošle godine videla da se bolje adaptiram. Igraću u Bad Homburgu, dobro je imati mečeve na travi, ali sam pre toga igrali i sve mečeve u Rimu i drugde. Najveći napredak mogu da napravim na servisu, ali loptice i igra su drugačije.

Pobedila si Madrid, Rolan Garos… Da li si dokazala ili pokazala sebi nešto novo?

- Dokazala sam da mogu. Igrala sam FED kup, pa kad pogledam kalendar, pitam se nekako, kako mogu ovo sve da preživim. Nekada uživam da budem u Madridu, Rimu i ovde, pomaže mi da budem dobra. Ima manje drame, mogu samo da uživam u životu.

Vuk Brajović / Kurir sport