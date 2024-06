ŠTA NAS ČEKA U FINALU ROLAN GAROSA? Detaljna analiza meča za trofej: Ovo su PREDNOSTI i MANE Zvereva i Alkaraza!

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa, Vuk Brajović

Stigla je i ta nedelja 9. jun, i celi teniski svet priča o trojici igrača koji su do danas neporaženi na 123. izdanju Rolan Garosa.

Naravno, priča i o nikada više razočaranim Sineru i bolesnom Rudu, ali je glavni fokus razgovora koji počinju sa “Šta će biti ako…” I “Šta bi bilo ako…” usmeren ka finalistima Karlosu Alkarazu i Saši Zverevu, odnosno onome koji je po prikazanom nivou tenisa trebao da bude tu – našem Novaku Đokoviću.

Na dan velikog finala Rolan Garosa u konkurenciji muškog singla, i dalje centralnog događaja ovog tronedeljnog takmičenja uprkos nastojanjima da se muški i ženski tenis što više izjednače, treći i četvrti igrač sveta će u svom desetom meču njihovo rivalstvo i aktuelnu sezonu učiniti još zanimljivijom i intrigantnijom. Ovo je prvo finale dvojice igrača koji do sada nisu osvajali ovaj turnir posle onog između Đokovića i Mareja 2016. ( što će nam doneti šampiona čiji će to biti prvenac u Parizu posle Novaka upravo te godine) kao i igrača koji prvi put učestvuju u njemu (posle Đereovog novog trenera Puerte i Nadala 2005.).

Alkaraz je u svom trećem finalu Slema (2-0 do sada, Njujork 2022 i London 2023) u nastojanju da postane sedmi i najmlađi teniser koj je (pre 22 godine) osvojio po Slem na tri različite podloge i pridruži se zemljaku Nadalu po osvajanju Rolan Garosa u tom životnom dobu (Rafa 2005. – 2007.)

Poređenja radi, Rodžer je objedinio titule na sve tri podloge osvajanjem Rolan Garosa tek kao 27-godišnjak (+ 9 meseci) 2009. godine (prethodno Vimbldona 2003. i Australijan Opena 2004.), a Novak takođe Rolan Garosa sa 29 godina i 14 dana 2016., čekavši celih 8 godina posle Melburna (2008.) odnosno 5 godina posle Vimbldona 2011.

Ju Es Open 2020. je bio prvo Sašino Grend Slem finale, kada je bio na dva seta prednosti i dva poena od pobede nad Dominikom Timom, uspeha koji je “uništio” Austrijanca (u penziji od 2025.). Saša je neporažen na šljaci u poslednjih 12 mečeva (osvojio Masters u Rimu pre RG), i namerava da postane prvi Nemac koji je osvojio ovaj Slem i treći koji je u Open Eri uspeo da se domogne najvećeg trofeja u tenisu posle 6 Borisa Bekera na Vimbldonu, Ju Es Openu i Australijan Openu) i Štihovog trofeja na Vimbldonu 1991. Zverev je do ovog finala na terenu proveo rekordnih 19 sati i 27 minuta, uključujući pobedu od 3h5m nad 14-strukim osvajačem Nadalom u prvoj rundi i pobede u pet setova protiv Grikspura i Runea u 3. i 4. kolu. Nemac ima izvrstan skor u mečevima koji traju 5 setova (10-1) i taj brejkovima (23-2) uz 5-0 na ovom Rolan Garosu.

Današnjim uspehom bi postao treći igrač rođen 1990-ih posle Tima 2020. i Medvedeva 2021. koji bi osvojio jedan Grend Slem trofej, generacije koja je toliko puno obećavala ali je do sada bila sputana u ostvarenje najvećih uspeha prvenstveno zahvaljujući neverovatnim uspesima Federera, Nadala i Đokovića. Poređenja radi, Rafi je do finala na Rolan Garosu najduže trebalo pre finala sa Rudom 2022. (18h8m), Rudu 18h2m protiv Rafe iste godine, Mareju 17h49m pre poraza od Novaka 2016. a našem asu 17h44m u 2023. pre pobede nad Rudom – što bi verovatno i oborio da se nije povukao sa turnira zbog povrede meniskusa.

U međusobnim mečevima Zverev ima jednu pobedu više nad Alkarazom (5-4) ali i jednu manje na šljaci, gde je Nemac pobedio u četvrtfinalu Rolan Garosa 2022. 6-4 6-4 4-6 7-6 ali izgubio u Madridu iste i naredne godine poprilično ubedljivo (6-3 6-1 / 6-1 6-2 u periodu oporavka posle povrede protiv Nadala u Parizu). U poslednjem meču u Indijan Velsu 2024 Alkaraz je bio ubedljiv 6-3 6-1 ali je zanimljivo da njih dvojica nikada nisu odigrali meč u 5 setova na 3 Slema u kojima su se susretali (šljaka i hard). Po čemu bi današnji meč trebao da bude karakterističan?

Zverev će nastojati da snažnim i preciznim spot-serviranjem otvori uglove za agresivno odigravanje narednih poena i efikasne izlaske na mrežu, u nastojanju da mu što veći broj onih koje će osvojiti bude između 4 do 8 razmena. Drugi servis bi trebao da bude strateški plasiran (jak kik, preciznost) kako ne bi omogućio Alkarazu da ga napadne snažno i po dubini, ili da otvori ugao iz kojeg bi Zverev trebao hitro da pokriva takvu lopticu i vrati je na način koji Alkarazu ne bi omogućio brzi viner u narednih par razmena. Saša ima sjajan forhend ali mnogo pouzdaniji i komparativno jači bekhend u odnosnu na rivala, kojim će nastojati da neutrališe nadiranje Alkaraza po toj strani i otvori teren paralelama ili kraćim dijagonalama čime bi Alkaraza izveo iz zone komfora (iako je svestižući Španac opasan iz svih uglova terena). Zverev će morati da nastoji da vodi igru tako da spreči duže razmene i to da ga Alkaraz natera na trčanje levo – desno, jer je sklon greškama u takvim situacijama – iako se i on nalazi možda i u životnoj fizičkoj formi. Stizaće se razni dropovi, posle kojih bi duge ruke i dobra igra na mreži mogli da koriste Nemcu, ali će glava morati da bude mirna kako bi se izabralo pravo rešenje za osvajanje poena. Glava će u ovom meču Zverevu biti najvažniji aspekt igre kako bi obuhvatio lepršavost i raznovrsnost Alkarazovog tenisa i definisao slabije ili rizičnije tačke koje bi mogao da eksploatiše tokom meča. Alkaraz će umeti da ispravi ono što isprva nije funkcionisalo (kao i protiv Sinera), ali će se šanse za brejkove i prednost ukazivati početkom i krajem setova i to bi Zverev zrelo morao da iskoristi za ostvarivanje presudne prednosti i završetka meča u svoju korist (a ne kao protiv Tima u Njujorku 2020.). Saša ume da promaši čist zicer (najčešće na mreži, kao protiv Ruda) i trebaće mu izuzetna snaga volje da to ili umanji ili prevaziđe protiv Alkaraza koji se dodatno hrani greškama protivnika u tim situacijama i rezultatski odskače. Gde će Zverev možda I želeti da više toga rešava sa osnovne linije svojom “velikom i širokom igrom”, tu će Alkaraz sigurno nastojati da to sabotira dinamičnim promenama smera, udaraca (insajd-aut sa bekhenda) i ulascima u teren za prisvajanje dinamike meča u svoju korist, kao iskusniji u velikim finalima na 5 dobijenih setova. U ovom trenutku se može reći da Zverev ima snagu I igru da dobije Alkaraza, ali će puno toga zavisiti od glave i voljnog momenta protiv ovako snažnog, raznovrsnog i eksplozivnog protivnika.

Uz sve navedene pripadajuće kvalitete, Karlitos će nastojati da snažnim i dubokim servisom stvori situacije za što brže nadiranje ka unutrašnosti terena iz koje će tražiti brze vinere ili poene volejima ili dropovima oko mreže. Isto će važiti i za njegov drugi (kik) servis, jer njegov stil igre je po definiciji agresivan – čime se stavlja strahovit pritisak na protivnika da njegove loptice sustigne, odigra duboko, natera na razmišljanje – gde samo retki u tome češće uspevaju. Gubio je Alkaraz protiv “čudnih” protivnika (Marožan, Safiulin) ali upravo i protiv Zvereva ovog januara u Melburnu u meču koji bi Zverev želeo da ponovi do detalja – a Alkaraz u potpunosti da promeni, a pre svega po broju neiznuđenih grešaka usled mladalačkog srljanja i prihvatanja izazova Sašinih visokih spinovanih lopti u “ničijoj zemlji” između servisne i osnovne linije, što je na hardu i sa tako nabijenim lopticama preveliki rizik za uzeti. Sporost šljake će po prirodi stvari dati koji trenutak više Špancu da razmisli gde I kako dalje plasirati udarac I voditi igru, uz mogućnost da u toj jedinici vremena I sa drugačijom lopticom potraži originalna rešenja van onih koja se tiču snage, preciznosti i korišćenja greške protivnika. Alkarazov tenis je lepši za oko ali skoro uvek i složeniji i komplikovaniji, pa bi mu bilo dobro da više rešenja I osvojenih poena uslede danas iz nečeg prostijeg – što bi mu možda uštedelo energiju i koncentraciju za mogući prvi peti set u njihjovim dosadašnjim mečevima.

Iako bi konvencionalno znanje upućivalo ka tome da će se ovaj meč ipak rešavati u četiri seta, koliko god da bude trajao – skoro smo sigurni da ćemo uživati u klasiku na šljaci dvojice (od trojice, ponavljamo) do sada nepobeđenih asova koji su taj status stekli kroz veliku borbu sa punim pravom.

