ALKARAZ O JURIŠU NA NOVAKOVIH 24 GREND SLEM TROFEJA: Evo šta je Karlitos rekao posle osvajanja prvog Rolan Garosa

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Blistao je Karlos Alkaraz na pobedničkoj konferenciji na medije pored svog prvog "Trofeja Musketara", a posle osvajanja Ju Es Opena 2021. i Vimbldona 2023. Upitan kako poredi osećaj pobede tada i danas, Španac odgovara:

"U pitanu su drugačiji turniri, ali je osećaj isti kao za prethodne slemove. To je uvek poseban osećaj. Znajući sve Špance koji su osvojili ovaj turnir, teško mi je još da poverujem da sam sada i ja na toj listi. Sanjao sam o ovome otkad sam počeo da igram tenis sa pet-šest godina", kaže Alkaraz. Da li će se u čast ove pobede zaista i tetovirati? "Dobro prvo pitanje! Moram da nađem vreme, ali sigurno ću se istetovirati i to na levom skočnom zglobu – jer je Vimbldon na desnom. Biće to Ajfelova kula, uz današnji datum. Ne znam da li ću to učiniti u sledećim nedeljama, za mesec ili dva, ali uradiću sigurno."

Kakav je osećaj osvojiti slemove na sve tri podloge?

"Odrastao sam na šljaci, ali većina turnira na turneji igra se na betonu. Morao sam više da treniram na betonu, da na betonu odrađujem pripreme. Mislim da je moja igra dobra na svakoj podlozi, jer vežbam sve – drop šotove, voleje; želim da razvijem svoj stil tako da budem agresivan sve vreme. To mi je glavno, ali vežbam i ostale stvari – odbranu itd.. Na travi je to naročito važno, ali i na drugim podlogama", najavljuje Alkaraz.

Ovaj meč dobijen je u pet setova; da li se Alkaraz spremao za takav slučaj?

"Kada igram peti set, moram da dam celo srce. U tim trenucima vrhunski igrači igraju najbolje, a ja želim da budem jedan od najboljih. Zato moram da ponudim nešto dodatno u tim trenucima, da rival vidi da se ponašam kao da je prvi gem u meču. Ako me rival vidi da se dobro krećem, da pronalazim dobra rešenja, to je prava stvar. Mentalni aspekt je tu najvažniji, zato imam dobar skor u petim setovima, to je i potrebno da se osvajaju slemovi." Šta kažu treneri na njegov stil igre koji je ponekad veoma rizičan? "Ponekad radim šta mi kažu, a ponekad to zavisi i od mog osećaja u datom trenutku. Trudim se da budem agresivan, da rizikujem – da idem na mrežu, da igram drop šotove, jake udarce... Ako promašim i izgubim, osećaj je i dalje dobar, nezavisno od poraza. Ako se branim, izgubiću svakako. Tim i ja smo tu na istoj talasnoj dužini", objašnjava on.

foto: AP/Thibault Camus

Šta se dešavalo sa nogom da je morao da uzme medicinski tajm-aut?

"Počeo sam da osećam bol još u polufinalu. Igrao sam zahtevnih pet setova sa Janikom na šljaci, i posle takvog meča nisi čovek ako ništa ne osetiš... Počeo sam finale bez bola, stavio sam traku na to mesto, ali krajem trećeg i početkom četvrtog sam počeo da osećam bol u tom delu tela. Pozvao sam fiziatra iz predostrožnosti; prolazio sam kroz neke teške trenutke, ali izborio sam se sa time i završio meč kako sam i želeo," prenosi nam Alkaraz. Kako je uspeo da odigra tako dobar turnir bez pravih priprema? "Kao što sam rekao i pre turnira, smatram se teniserom kome nije potrebno mnogo mečeva da dođe do 100 posto sposobnosti. Nedelja pre turnira bila je sjajna na treninzima, odlično sam se osećao, a na turniru sam svakim mečom dizao nivo igre. Verujem u sebe svakog dana, u svakom meču, na svakoj lopti."

Gde mu se nalazi tetovaža sa Ju Es Opena?

"Na podlaktici, tu je datum," upućuje nas Alkaraz, smejući se. Na šta je Karlos Alkaraz najponosniji u dosadašnjoj karijeri? "To je teško pitanje. Osvojiti Ju Es Open, kada sam prvi put došao na mesto broj jedan – što mi je bio san – to je bio poseban osećaj. To kako sam osvojio Vimbldon, pobedom nad Novakom Đokovićem u pet setova, to je bilo sjajno dostignuće. Sada je tu i ovaj Rolan Garos, posle svega što sam prošao, zbog povrede, pauze... Verovatno sam najponosniji na ovu titulu, jer znam šta smo moj tim i ja sve prošli kako bih bio spreman za ovaj turnir – mogu li ili ne mogu da treniram, silne rasprave koje smo imali... Bilo mi je jako teško, zato ću ovu titulu izdvojiti", iskren je Španac.

Iz perspektive njegove tri Grend slem titule, kako mu izgleda Novakovih 24 i da li se nada da je to možda dostižno?

"Ne znam, nadam se. Razgovarao sam sa Huan Karlosom juče... Pre ovog finala mi je rekao: ’Borićeš se za treću grend slem titulu, posle svega što si prošao. Znaš koliko je teško osvojiti slem, a Novak ih ima 24’. Ne mogu sada da mislim o tome, to je dalek put, nadam se da ću doći do 24, ali zasad sam zadovoljan trećom". Karlos Alkaraz je sada na drugom mestu ATP rang liste, osvojio je treći Slem sa tek 21 godinom. Kako na sve ovo reaguje njegova porodica? "Mislim da je mama ponosna na mene i na to što sam ostvario san. Vredno sam radio kako bih došao do ovakvih trofeja, gledao sam ovo na TV-u i sanjao o titulama... Lepo je i za moju porodicu i za mene. Ako nastavim da osvajam trofeje, neće joj smetati tetovaža. Malo sam je smirio kada sam joj rekao da neću za svaki, već samo za prvu titulu na svakom slemu", šali se Alkaraz i nastavlja:

"Ponosan sam na to što sam u istoriji sporta, što sam dečka iz Palmare, sela kod Mursije, upisao u istoriju. U tome ćemo da uživamo moji porodica, moj tim i ja, nadam se da neću skoro stati. Lekcija koju sam sada naučio jeste mentalna snaga. Ne moraš da igraš briljantno, ne moram uvek da budem najbolja verzija sebe da bih pobedio. Ako si slab mentalno, verovatno se nećeš izboriti sa preprekama čak i kada igraš dobro. Jaka glava osvaja slemove", rezimira on.

Kako će se osećati kada se ovde ponovo vrati za Olimpijske igre?

"Kada se vratim ovde za OI, imaću ’flešbekove’ na ovaj Garos. Ovo će biti moje prve Olimpijske igre tek 40 dana posle titule. Mnogo se radujem tome da se borim za zlato, da donesem medalju svojoj zemlji i da igram dubl s Rafom. Da mi je neko to rekao pre, ne bih mu verovao. Stvarno će biti poseban osećaj", najavljuje nam Alkaraz. I za kraj, pitanje španskih novinara: šta mu deluje dostižnije – Novakova 24 slema ili 14 trofeja na Rolan Garosu Rafaela Nadala? „Oba rekorda su neverovatna. Moraš da budeš vanzemaljac da bi to postigao. To što je Rafa uradio je praktično nemoguće, a osvojti 24 slema – nadam se da ću uspeti, ali i to je skoro nemoguće. Ne znam ni šta da kažem, obe stvari su nezamislive“, iskren je šampion Karlitos.