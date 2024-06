Italijanski teniser Janik Siner preuzeo je danas zvanično prvo mesto na ATP listi, Španac Karlos Alkaraz je drugi, dok je Novak Đoković pao na treću poziciju.

Novi svetski teniski poredak za jutarnji program Kurir televizije iz Pariza je komentarisao teniski analitičar Vuka Brajović.

foto: Kurir televizija

- Podsetiću da je 2018. Novak ispao iz top 20 posle operacije, a onda se vratio za godinu dana i bio opet broj 1. Sve je to relativno i jednostavno tako je ustrojena ATP turneja da morate stalno da budete na vrhuncu svojih sposobnosti, da stalno igrate turnire ili barem da imate dobre rezultate na onim turnirima na kojima ste prošle godine ostvarivali neki zapažen uspeh. Siner je postao prvi Italijan od ATP ranking sistema 1973. koji je došao na prvo mesto, nažalost po njega on je eliminisan u polufinalu i rekao je kao jedan veliki džentlmen ida nije želeo na ovaj način da pođe na prvo mesto time što se Novak Đoković povukao sa turnira. Ono što je možda dodatno ražalostilo pratioce u Srbiji je to što je Karlos Alkaraz osvojio svoj treći grend slem na jednako toliko različitih podloga i sa 8.580 bodova pretekao Novaka koji je ovde izgubio 1.600 bodova i trenutno ima 8.360 - ocenio je Brajović.

Istakao je još jednu činjenicu koja ne uliva nadu pred nastavak Novakove karijere.

04:56 NOVAK JE 2018. ISPAO IZ TOP 20 ZBOG OPERACIJE, PA SE VRATIO JAČI Analitičar: Do kraja godine brani 4.200 poena, ne OTPISUJTE GA

- Ono što dodatno brine je to da bi Novak na Olimpijadu mogao da uđe ako je zdrav, možda i tek kao peti igrač sveta što će uticati na žreb. Zverev sa 6.885 i Medvedev sa 6.485 bodova su blizu Novaku i ako Novak ne bude igrao nijedan turnir, a protivnici budu uspešni u međuvremenu, Novak bi mogao da bude peti u žrebu za Olimpijske igre u Parizu. Naravno, najvažnije je da se Novak dobro oporavi, tu imamo razne prognoze, razne nagađanja, razne spekulacije, od toga da bi on mogao čak i da zaigra na Vimbldonu, do toga da bi mogao da preskoči i Vimbldon i Olimpijske igre i onda da se sprema za odbranu poena na narednim turnirima. Podssećam da će on u naredna tri meseca braniti 4.200 poena, 1.200 na Vimbldonu, 1.000 u Sinsinatiju i čak 2.000 u Njujorku. Prerano je opisivati Novaka, svi mi to dobro znamo i nadamo se da će se brzo vratiti.

