NOVAK NEĆE IGRATI NA CENTRALNOM TERENU VIMBLDONA: Sprema se veliko iznenađenje - otkrivamo šta se krije iza te odluke

Akcija kreće na najvažnijem teniskom turniru sezone - Vimbldonu - mečevima prve runde kvalifikacija. Iako smo se potajno nadali da će ih naš Hamad Međedović ove godine izbeći, razočaravajući rezultati u periodu sezone posle Rima doprineli su tome da kao 127. igrač sveta bude žreban za 16. nosioca kvalifikacionog takmičenja, gde bi mu - pored današnjeg 21-godišnjeg protivnika Rinkona iz Španije (levoruk, broj 221., bez prethodnih međusobnih mečeva) u narednom kolu verovatni protivnik bio Austrijanac Rodionov (154. na svetu) a u odlučujućem meču za plasman u glavni žreb jedan od Francuza iz tog dela žreba (sedmi nosilac Barer ili Alis) ili povlačeći argentinski as Dijego Švarcman. Ako je Hamad zdrav i kondiciono spreman, prednosti velikog servisa i moćnog forhenda bi trebale da ga skoro sigurno dovedu do poslednje runde kvalifikacija i prilike da ulaskom u prvo kolo glavnog žreba Vimbldona ove godine ode barem jedan korak više nego što je bio njegov do sada najbolji plasman ovde (prvo kolo 2023.).

Od spomenutih je Novopazarac do sada igrao jedino sa Barerom (poraz Banja Luka 2023.) pa će biti zanimljivo videti u kojoj formi se nalaze i njegovi pretpostavljeni protivnici tokom narednih dana.

Poznata imena koja će se uz Hamada boriti za nastup u glavnom žrebu turnira su i prvi nosilac Mpeči Perikar, Bonzi, Kukuškin, Bergs, Per, Vavasori, Heris, Van Aš, Puj, Veseli, Albot, Gofen, Van Rijthoven, Zapata Miraljes, Džumhur, Novak, Garin, Kresi, Imer, Kudla, Hačin, Gaske i Prižmić - pa će i pratioci kvalifikacija imati puno razloga za uživanje u uvodnoj nedelji mečeva u "Ol Ingland Klubu".

U slučaju da ne bude novih povlačenja sa turnira, a što je teško isključiti s obzirom na to da trava "ne trpi" rovitost kod igrača koji su već dosta izmučeni promenom podloge i napornom sezonom na šljaci, glavni nosioci turnira bili bi:

1. Siner (osvojio Hale) 2. Đoković 3. Alkaraz 4. Zverev 5. Medvedev 6. Rubljov 7. Hurkač (finalista Halea) 8. Rud 9. De Minor 10. Dimitrov 11. Cicipas 12. Pol (osvojio Kvins) 13. Fric (finalista Kvinsa u dublu) 14. Šelton 15. Rune 16. Amber 17. Ože-Aliasim 18. Baez 19. Đari 20. Korda 21. Hačanov (finalista Kvinsa u dublu sa Fricom) 22. Manarino 23. Bublik 24. Tabilo 25. Museti (finalista Kvinsa) 26. Serundolo 27. Grikspur 28. Drejper (osvojio Štutgart i eliminisao branioca Alkaraza sa Kvinsa) 29. Tiafo 30. Ečeveri 31. Navone 32. Žang (prvi Kinez nosilac na Vimbldonu), dok je Artur Fis prva zamena.

Kako organizator ove godine obeležava stogodišnjicu postojanja Terena br. 1, ne bi bilo nemoguće da jedan od prvih Novakovih mečeva bude zakazan upravo na ovom stadionu kao posebna počast ovoj prilici.

S obzirom na to da Novak nije prvi nosilac ove godine, a da ga prošle uopšte nismo gledali na tom terenu - sva je prilika da bi to moglo da se desi, pod uslovom da sedmostruki osvajač Vimbldona zaključi da je dovoljno spreman da se takmiči narednih dana.

