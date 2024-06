LEGENDARNI TENISER PRAVO U METU! Amerikanac zagrmeo: Novak ih je PREVAZIŠAO! Ove reči jednog od najboljih u istoriji ODJEKUJU!

Legendarni teniser Džon Mekinro smatra da Novak Đoković nema fer tretman u svetu tenisa. Posebno je istakao odnos publike na Vimblodnu prošle godine.

Naime, u porazu od Karlosa Alkaraza nevaspitana engleska publika žestoko je zviždala najboljem teniseru sveta, a Srbin je dobio i novčanu kaznu zbog udaranja reketa o stub od mreže.

- Ne samo da se izjednačio sa njima, već ih je po ukupnom učinku i prevazišao, što je delovalo nemoguće. Obojica, i Rodžer i Rafa su klase. Voljeni su i poštovani širom sveta, ali Novak nema fer tretman. On je i dalje đavolak, loš momak. Pretpostavljam da se uvek traži dobar i loš momak na neki način. To može da pomogne sportu kad imate takva rivalstva. Ipak, mislim da nije fer, iskreno, jer on je velikan ove igre. Kako na terenu, tako i van njega - rekao je Mekinro.

On je uporedio sebe i Novaka u izvesnom smislu

- Bio je u stanju da uradi nešto što ja nisam mogao da učinim jednako dobro, da i pored tih negativnih stvari dođe do velikog uspeha. Znate, kada ljudi žele da pobedi autsajder ili neko drugi, on to koristi na neki način kao gorivo koje mu pomaže. To je neviđen kvalitet koji ne sme da se zanemari - jasan je Amerikanac.

