ŠOK UOČI VIMBLDONA! Novaka NAPUSTILA osoba od koje je to NAJMANJE OČEKIVAO!

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je najveća obožavateljka srpskog tenisera Novaka Đokovića iznenada odlučila da napusti "NoleFam" zajednicu.

Reč je o organizaciji koja okuplja najvatrenije pristalice slavnog srpskog tenisera.

Njena odluka nema nikakve veze sa Novakom i njegovom porodicom. Sa njima je i dalje u sjajnim odnosima. Nažalost, Džuli je rešila da se povuče zbog ružnih poruka koje dobija i brojnih napada koje trpi na društvenim mrežama. Mentalno zdravlje joj je na prvom mestu, pa je rešila da ne bude više aktivna kada su u pitanju stranice o Novaku koje vodi.

U izuzetno emotivnom pismu koje je objavila na društvenim mrežama, razočarana Džuli objasnila je svoju šokantnu odluku.

This comes from the heart. See you later 👋🏻 Xx Julie (Part 1/2) pic.twitter.com/83V8DJI7hi — Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) June 28, 2024

"Želim svima da kažem da pravim pauzu od 'ndjokofan' profila na društvenim mrežama. Mnogo toga mi leži na srcu i ne znam gde da počnem. Krenuću od toga da ovo što pišem nema apsolutno nikakve veze sa Novakom, njegovom porodicom, timom i mojim odnosom sa svima njima. Ništa nema veze sa tim, imam samo ljubav i poštovanje prema njima, kao i oni prema meni. Međutim, nosim veliki teret i ne mogu više da trpim sve. Napravila sam ovaj profil kako bih delila fotografije mog omiljenog igrača sa avantura i putovanja širom sveta kako bih ga podržavala i na tom putu sam doživela mnoga iskustva i upoznala neke sjajne ljude i tu se neću zaustaviti", kaže Džuli i dodaje:

"Emotivno sam iscrpljena zbog svega što se dešava, osećam zamor. Trpim konstantno sajber zlostavljanje, uznemiravanje i pritisak. Umorna sam od ljubomore pojedinaca zbog toga što imam pristup našem omiljenom igraču. Umorna sam od brige da li su ljudi oko mene srećni kada smo zajedno na turnirima. Umorna sam od toga što me nazivaju raznim imenima, što pišu da sam debela i da treba da smršam. Umorna sam od toga što me pitaju da li imam posao i da li sam toliko bogata kada toliko putujem, pokušavaju da unize mene i moju žrtvu. Umorna sam od toga što neki prave nekoliko profila kako bi me uznemiravali. Umorna sam od toga što se neki ljudi nadaju da će naš idol, njegova porodica i tim u jednom momentu da me zamrze i trude se da urade sve za to", napisala je očajna Džuli.

foto: Pritnscreen

Džuli je otkrila da je torutra sa kojom se suočava uticala na njeno mentalno zdravlje.

"Umorna sam od toga što mi ljudi šalju poruke bez ikakvog pozdrava, nego mi traže Novakov autogram, reket, pitaju me kad igra, kada je ovo ili ono, bez toga da napišu bar 'molim te' ili da me tretiraju kao ljudsko biće. Umorna sam od toga što se sete da postojim samo kada im treba nešto što ima veze sa našim idolom i onih koji smatraju da im dugujem nešto zato što podržavamo istog igrača, iako su oni stranci koji ništa ne bi uradili za mene. Umorna sam od straha koji imam ako ne odgovorim na određene zahteve ili ako postavim granice. Umorna sam od toga što neki ljudi koji me nikada nisu upoznali veruju u razne glasine, spekulacije i laži. Umorna sam od toga što se osećam krivom samo zato što jurim svoje snove i imam drugačiju situaciju, umorna sma od onih koji izvrću stvari koje radim ili kažem i traže način da me kritikuju. Umorna sam, uplašena i tužna, jer više ne uživam u svemu ovome, već imam neki osećaj anksioznosti, straha i zabrinuta sam za svoje mentalno zdravlje."

Džuli je 33-godišnja Francuskinja koja živi i radi u Londonu. Godinama unazad važi za najvećeg Novakovog fana. Obišla je ceo svet kako bi pratila mečeve svog omiljenog tenisera i vremenom je postala izuzetno bliska sa Novakom i članovima njegove porodice. O njenoj opčinjenosti Novakom govori i činjenica da na ruci ima tetovažu prepoznatljivog loga srpskog asa.

Njena neverovatna podrška puno je značila i Novaku. Nakon osvajanja titule na Rolan Garosu prošle sezone, srpski as je prvo otišao do Džuli, zagrlio je i sa njom proslavio veliki uspeh... Nema sumnje da će mu nedostajati njena podrška pred velike izazove koji ga očekuju.

Kurir sport/J.M.

00:26 Novak Đoković na terenu