"ĐOKOVIĆ? ČINI MI SE DA JE DOBRO, ALI..." Novak razbio Medvedeva, Rus otkrio da je SKEPTIČAN: Ne znam kako će to izgledati...

Novak Đoković je, na iznenađenje mnogih, odlučio da igra na Vimbldonu.

Iako je nedavno operisao koleno desne noge, srpski teniser već neko vreme boravi u Londonu gde je trenirao sa Janikom Sinerom i odigrao egzibicioni meč protiv Danila Medvedeva u Harlingtonu pre nego što je odlučio da zaigra na najvećem turniru.

Ruskog tenisera je pobedio u dva seta 6:3, 6:4, a nakon njihovog okršaja Medvedev je govorio o Novaku.

- Meni se čini da je dobro, ali nikad ne znate šta on oseća u sebi - osvrnuo se Rus na problem koji Đoković ima sa kolenom.

Poručio je i da bi problem za drugog na planeti mogli da predstavljaju dugi mečevi na brzoj travi.

- Na Vimbldonu se igra do pet setova i to nikad nije lako za koleno, tako da ne znam kako će sve to izgledati tokom mečeva. Ali delovalo je da se dobro kreće čak i kad bih ga malo uhvatio spuštenog garda - ocenio je Danil Medvedev.

