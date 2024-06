"ZA MENE JE PRIVILEGIJA DA TRENIRAM SA NJIM" Siner oduševio planetu rečima o Đokoviću - pitali ga za Novakovu igru POSLE OPERACIJE

Specijalni izveštač iz Londona: Vuk Brajović

Prvi igrač sveta Janik Siner nagovestio je ostvarenje najviših ciljeva na ovogodišnjem Vimbldonu osvajanjem turnira u Haleu.

“Srećan sam što sam ovde, jer će ovogodišnji Vimbldon biti poseban turnir. Zadovoljan sam svojom igrom prošle nedelje i prilagođavam formu ovim terenima kako bih bio spreman. Samopouzdanje na travi vam može puno pomoći, a kad se setim da sam prošle godine ovde igrao u polufinalu, očekujem da ću igrati odličan tenis na ovoj podlozi. Postoje razlike između Halea i Vimbldona, ali znam koji su moji zadaci ovde. Žreb nije tu previše bitan, jer ima još igrača koji smatraju da mogu da osvoje ovaj turnir”, kaže Siner.

Upitan da prokomentariše razliku igranja u pet setova na Slemovima i tri na Olimpijskim igrama, Italijan odgovara:

“Zanimljivo je to što u meču do pet setova može više puta da se promeni inicijativa, takvi mečevi se više emotivno proživljavaju, bivaju fizički teži za podneti – i dobro je videti kako se igrači nose sa tim ponekad. Dugi mečevi mogu da utiču na to kako ćete igrati u daljem toku žreba. Pet setova je istorijska odlika tenisa smatram je za dobrom, dok na olimpijadi morate da budete veoma oprezni da vam meč ne “pobegne” jer nećete imati više šansi. Trenutno ne razmišljam o olimpijadi, jer nam predstoji veoma interesantan Slem u Londonu. Malo sam se odmorio posle Pariza, bolje se osećam nego pred taj turnir jer sam tada ušao u njega sa određenim sumnjama. Dosta sam radio na telu i kondiciji proteklih dana”, prenosi nam on.

Upitan da navede šta najviše ili najmanje voli u vezi tenisa, Siner odgovara uz osmeh:

“Uvek sam govorio o tome kako je tenis za mene bio hobi u ranijem uzrastu, i zbog čega smatram da je to bila srećna okolnost za moju današnju profesiju. U mojoj glavi je na neki način tenis I dalje hobi, u kome uživam igrajući pred punim stadionima. Smatram se veoma srećnim i ne vidim da je bilo šta u njemu za mene negativno. Znam koliko sam se žrtvovao I radio da bih danas bio ovde, i velika je čast nastupati na turneji za mene. Ne uzimam ništa “zdravo za gotovo”, zabavljam se I dalje – i to je najvažnije.”

Siner nije još uvek gledao Federerov dokumentarac o danima pred povlačenje u penziju, prožet brojnim emotivnim temama iz velikih rivalstava…

“Ono što mislim da je veoma dragoceno iz takvog filma je shvatiti koliko su ta rivalstva pozitivno i razvojno uticala na svakog od njih. Prvo je došao Rafa, a zatim Novak, i svaki od njih je pokušavao da nađe načine kako da odgovori na izazove njihove igre kroz veoma složene situacije. Svako od njih je dosegao svojih 100%, i to bio takođe bio moj san – u fizičkom, teniskom i mentalnom smislu. Po meni je to njihovo najimpresivnije dostignuće!”, smatra Siner.

Upitan da prokomentariše sparing sa Novakom I stanje našeg asa, Siner je kratak:

“Mislim da je njegovo koleno u dobrom stanju, ali ne mogu da odgovaram na pitanja koja se tiču njegovog sveukupnog fizičkog stanja. Igrali smo poene tek 45 minuta, i iz toga je teško bilo šta zaključiti. On je svakako jedan od najvećih koji je nastupao na ovom terenu i za mene je trening sa njim bila velika privilegija i čast. Mislim da će vam on rado odgovoriti na sva ova pitanja kada turnir počne, u naredna dva-tri dana”, zaključuje vodeći teniser ATP rang liste.

