ALKARAZ RAZGOVARAO SA ĐOKOVIĆEM PRED POČETAK VIMBLDONA! Izašao pred novinare pa otkrio šta je rekao Novaku - ovo će vas oduševiti!

Španski teniser, Karlos Alkaraz, izneo je svoja očekivanja pred početak Vimbldona!

“Svakako je poseban osećaj ponovo biti ovde – ali sada u tom statusu. Za prošlu godinu vezuju me divna sećanja, i nadam se ponavljanju tog uspeha. I pored svega toga, nastojim da posmatram ovaj Vimbldon kao potpuno normalan turnir. Odlično se osećam, imao sam dovoljno vremena posle Kvinsa da adaptiram svoju igru na ove uslove, prilagodim kretnju, udarce. Osećam se komfornije na travi ove godine nego pre, i spreman sam za početak turnira”; kaže Španac.

Da li ga brine to što će morati ponovo da menja podlogu pred Olimpijske igre?

“Nije lako menjati podlogu za nedelju dana. 100% sam siguran da ću igrati na olimpijadi, jer je to za mene izuzetan turnir I događaj. To će biti moj prvenac, I želim da ona za mene bude jedinstveno iskustvo. Posle Igara ubrzo slede Toronto i Montreal, pa ću o nastupima tamo već razmisliti. Prošle godine sam se oseti komforno na travi tek na Kvinsu, pomislio da mogu da odem daleko u žrebu, shvatio kakav tenis treba da igram da bih se ostvario I na ovoj podlozi,” priča Alkaraz.

Tri Slema je već osvoji Alkaraz, ali za njega to ne predstavlja remetilački faktor u njegovoj rutini.

“Teško je slaviti posle jer ste umorni, bez adrenalina, potrošenih nerava. Tek posle nekoliko dana zaista shvatite šta ste ostvarili, kada završite sve obaveze i ostanete sami sa sobom. Teško je osvajati Slemove, a pogotovo kada se smenjuju šljaka i trava. Probaću to, naravno, da postanem član te malobrojne grupe igrača koji su to ostvarili u karijeri. To je veliki izazov za koji se naporno pripremam proteklih nedelja kako bih bio na 100% svojih mogućnosti”, kaže on.

Prošle godine je pričao o tome kako je gledao video snimke Rodžera i Endija dok se prilagođavaju na travu. Da li pokušava nešto novo ove godine?

“Ne, uopšte ne mislim o drugim igračima I šta oni rade. I dalje gledam video snimke Rodžera, Endija, Rafe I Novaka – čisto da znate. Ubacio sam tu i moje video snimke, kako bih analizirao svoju igru I kretnju prošle godine – I ne šalim se sa vama. Bilo je dosta toga dobrog tada – kretanje, udarci – pa i ne moram da mislim o tome šta drugi igrači rade”, zaključuje treći igrač sveta.

Otkrio je Alkaraz da je razgovarao sa Đokovićem pred početak turnira u Londonu.

- Pričao sam sa njim, rekao sam mu da je super čovek. Znamo koliko je profesionalan, koliko brine o svom telu. Čak i Novak u ovom stanju, posle operacije i u fazi oporavka, je uvek na vrhu liste favorita - rekao je Alkaraz za španske medije.

