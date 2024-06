SPREMA SE SPEKTAKL U LONDONU, POČINJE VIMBLDON! Srbija sa ČETIRI predstavnika, Nole otkrio ono što zanima ČITAVU Srbiju!

Vreme je za Vimbldon, dosta je bilo odmora za naše tenisere. Sutra počinje treći Grend slem u sezoni u čuvenom Ol Ingland klubu. Naravno kao i uvek na velikom turniru ne može da prođe bez srpskih tenisera pa će naša zemlja u ove dve nedelje navijati za četiri predstavnika.

Olga Danilović, Dušan Lajović, Miomir Kecmanović i naravno Novak Đoković za koga je postojala bojazan da se možda neće oporaviti od povrede koju je zadobio na Rolan Garosu. Prvi Noletov protivnik u utorak biće češki teniser Vit Kopriva, koji nije toliko poznat, a ono što najviše zanima navijače i ljude u Srbiji jeste Novakovo stanje o kome je pričao na konferenciji za medije.

foto: EPA/NEIL HALL

- Došao sam u nedelju, imao sam nedelju dana dobrih treninga, veoma jakih treninga. Sa Sinerom, Tijafoom, Medvedevim i sa Runeom, sve igrači koji igraju dobro na travi. To su situacije gde sam testirao koleno i koleno je odlično reagovalo. To je bio dobar znak da učestvujem, igram u utorak i samouveren sam i siguran u koleno. Do sada je sve pozitivno - otkrio je Đoković.

Ono što treba istaći jeste da će ovogodišnji Vimbldon biti vrlo specifičan, jer se igra pred Olimpijske igre, gde će igrati mnogo tenisera pa im tradicionalni engleski turnir sigurno može pomoći kao dobra priprema za Pariz.

foto: EPA/NEIL HALL

Raspored srpskih tenisera Troje srpskih tenisera u ponedeljak igra svoje mečeve. Prvi na teren izlazi Dušan Lajović. On će igrati protiv sjajnog Bugarina Grigora Dimitrova. Meč počinje u 12 časova. Najbolja srpska teniserka Olga Danilović će igrati drugi po redu meč na terenu broj devet protiv Rumunke Anke Todoni, program počinje od 12 časova. Miomir Kecmanović će se sastati sa Indijcem Sumitom Nagalom na terenu broj 10, njihov susret je četvrti po redu.

