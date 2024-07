POČINJE SPECIJALNO IZDANJE VIMBLDONA! Ovi Srbi izlaze na teren prvog dana!

137. izdanje Vimbldona počinje danas, uz čak tri posebne slavljeničke prigode. Navršava se 150 godina od ustanovljenja tenisa na travi, 100 godina postojanja Terena broj 1 i 10 godina od osnivanja Vimbldon Fondacije, koja najavljuje ambiciozne razvojne planove za kompleks na lokaciji SW 19.

Pratioci tenisa u Srbiji se nadaju da će i tri nastupa naših učesnika već prvog dana biti povodi za slavlje. Program na Terenu 2 otvaraju Lajović (ATP #56) i Dimitrov, čiji međusobni skor (2-1 za Bugarina) bez odigranih mečeva na travi možda i ne indikuje preveliku prednost za 10. Igrača sveta. Skoro vršnjaci (Lajović 34, Dimitrov 33. godine) nisu igrali previše turnira na travi od 2017. nadalje (prosečno 1-2 po sezoni) pa je njihova forma na ovoj podlozi najveća nepoznanica. Grigor je došao do polufinala Vimbldona 2014. godine, Dušan te i još 3 godine maksimalno do 2. kola pa je statistika u tom smislu izrazito na strani nekadašnjeg 3. igrača ATP liste. Ove sezone je Lajović bez nastupa na travi pred Vimbldon, Dimitrov je zabeležio 1 pobedu i poraz, pa bi Duci trebao da “na svežinu” poletno počne meč i osvoji barem jedan od prva dva seta kako bi Grigora doveo u stanje barem nekog nivoa nelagodnosti i sumnje iz kojih bi moglo da se izrodi jedno od većih iznenađenja prvog kola.

Na terenu 9 od oko 2 časova popodne po našem vremenu “srećna gubiteljka” Olga Danilović igra protiv Anke Todoni, koju je pobedila sa 2-1 na Rolan Garosu ove godine. Iako Rumunka ima više pobeda u 2024. od Olge (26-19), ovo je njen prvi Vimbldon u karijeri (dok je ovde Olga juniorska šampionka u dublu) i njen agregagni karijerni skor na travi od 7-7 odaje viši nivo iskustva na ovoj podlozi nego onog koji odlikuje snažno udarajuću Rumunku. Ako joj servis bude bio pouzdan, ako kretanjem bude uspevala da pokrije teren I natera protivnicu na rizike i mudrim i rutinerskim pristupom gradi igračku i rezultatsku stabilnost koje će je dovesti do prilika za prednost, Olga bi trebala da odskoči barem toliko iznad protivnice da joj to pruži dodatno samopouzdanje u ključnim momentima meča.

Oko 17:30 po našem vremenu svoju vimbldonsku kampanju pokreće Miša Kecmanović mečom protiv upornog Sumita Nagala iz Džadžara u Indiji, mesta iz kojeg potiču ljudi izuzetno jake volje. Osetio je to naš as u njihovom prvom meču pre 2 godine u Kelnu (pobedio 2-1), pa će mu taj podatak dodatno značiti pred 33. meč na travi u karijeri (18 poraza) i šesti ove godine (2 pobede do sada). Sumit ove godine nije igrao na travi, ali zato ima duplo veći broj pobede nego poraza (28-14) koje su ga i dovele do 72. mesta na svetu. Mišu bi pobeda protiv Nagala “lansirala” put možda i najuspešnijeg nastupa na Vimbldonu u karijeri (projektovano 3. kolo protiv Sinera), pa bi kontrolisana agresivnost, precizni “spot-servisi” i pouzdani riterni i snaga i atletičnost posadili Mišu u “vozačko sedište” koje ne bi trebao da napušta ni u jednom trenutku ovog meča – ako želi da izbegne bespotrebne rizike.

Tradicija Vimbldona da osvajač turnira u singlu otvara program na Centralnom terenu postavila je Karlosa Alkaraza (protiv nepoznatog estonca Lajala u pola 3 po našem vremenu) ispred prvog nosioca Janika Sinera, koji ne pre 18:00 časova po našem vremenu neće izaći na Teren broj 1 za meč protiv Janika Hanfmana (1-0 za Italijana do sada). Apsolutnog favorita iz Španije na terenu će “naslediti” lokalna heroina Ema Radukanu (protiv neugodne Aleksandrove) i druga nositeljka Gof protiv sunarodnjakinje Dolhajd, dok će pre Sinera na slavljeničkom Terenu 1 publiku uveseljavati Medvedev i Aleksandar Kovačević i ženski par Sabalenka (treća nositeljka) i Bektaš iz SAD. Na Terenu broj 2. će igrati Grend Slem šampion (Vavrinka – protiv Bruma) i šampionke Osaka (protiv Francuskinje Pari) i Stivens i Azarenka (nositeljka #16) – jedna protiv druge. Teren broj 3 rezervisan je za finaliste Grend Slemova Kaspera Ruda (protiv Australijanca Bolta) i Jasmin Paolini (protiv Soribes Tormo), dvostruku polufinalistkinju u Melburnu i Njujorku Medison Kijz (protiv Marte Trevisan) i najsvežijeg osvajača Kvinsa Tomija Pola (protiv Pedra Martineza). Svi ovde posebno istaknuti igrači i igračice su barem blagi favoriti nad svojim protivnicima, ali na travi to ponekad ništa ne mora da znači, a naročito u prvom kolu u usled tenzije koju uvodni turnirski nastup nosi.

Teren 12 predstavlja finalistu od pre 3 godine Beretinija i Fučoviča, čudo od deteta Miru Andreevu (protiv perspektivne Fruhvirtove), na Slemovima do sada nepopravljivo lošu nositeljku broj 9 Sakari protiv Amerikanke Kesler i domaću nadu Brodija protiv Van de Zanšlupa. Pobede Andreeve i Beretinija bi obradovale teniski svet – između ostalog I zbog Italo-hita drugog kola Siner – Beretini. Od ostalih mečeva prvog dana prvog kola izdvajamo duel Francuskih veterana Monfis – Manarino, sudar Šeltona i Italijana Belučija, talentovanih Bergsa i Kazoa, Navonea i Sonega i finalistkinje tek završenog turnira u Bad Homburgu Vekićeve i Ksinju Vang. Odličnog tenisa će biti i na mečevima snažnih velikih servera Đarija i Šapovalova, upornog Štrufa i kreativnog Marožana, Kasatkine (nositeljka #14) i Žang, Karoline Pliškove i osvajačice Bad Homburga Šnajder, Arnaldija i Tijafoa (nosioca #29), “srećnog gubitnika” Van Aša i ovde skoro uvek kontroverznog veterana Fonjinija, vižljastih i inovativnih Menšika i Bublika i Paole Badose i finalistkinje Rolan Garosa Karoline Muhove.

