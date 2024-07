"NOVAKA BI SVAKAKO DISKVALIFIKOVALI, ŠTA SAM JA MOGAO" Čuveni Španac otvorio dušu: Nisam znao kako da reagujem, bio sam NERVOZAN!

Čitav teniski svet seća se US opena 2020. godine kada je Novak Đoković izbačen sa turnira zato što je pogodio lopticom linijskog sudiju. Novakov protivnik s tog meča, Pablo Karenjo Busta, otvorio je dušu za Sport klub i prisetio se neprijatne scene.

- Bila je to komplikovana situacija. Mnogo teža za Novaka, naravno, ali ni meni nije bilo lako… Pandemijska godina, svi smo učinili ogromni napor samo kako bismo uopšte bili tamo, ispunili sva kovid pravila… Meč je bio lep, uživao sam, borio sam se, još smo bili u prvom setu.. Jasno je da to nije najbolji način da se meč završi, niti je najbolji način da se pobedi Novak Đoković, lepše je bilo u Tokiju, prava borba.

Bio je to potpuno nenamerni postupak sa njegove strane, ne bi to ponovio… Pri tom je imao toliki peh da je pogodio linijskog sudiju baš u grlo, u nezgodno mesto… Da ju je pogodio u nogu ili ruku, verovatno se ništa ne bi dogodilo. Sve se poklopilo tako – loša sreća, njegov nepromišljeni postupak… Čudna situacija, čudan meč, ali ja sam posle toga došao do polufinala US opena drugi put – posle sam pobedio Šapovalova u pet setova, izgubio od Zvereva od pet setova u polufinalu, i to pošto sam vodio 2-0.

Mnogi su smatrali da je Pablo Karenjo Busta trebalo da reaguje i pobuni se protiv izbacivanja Novaka. Do Španca su došli ovi stavovi.

- Jesu, ne samo u Srbiji, već i na mnogim drugim mestima. Na kraju krajeva, ja ništa nisam mogao da uradim. Da sam ja i rekao da treba da nastavimo da igramo, sudja je taj koji donosi konačnu odluku. Da je odluka bila da ga ne diskvalifikuju, a da sam ja tražio da ga diskvalifikuju, opet bi se svelo na isto, ne bi mene poslušali, sudija donosi odluku. Nedavno su u Dubaiju diskvalifikovali Rubljova, Bublik se bunio, rekao je „ne, ne, hajde da igramo“, a sudija mu je odgovorio da tu odluku donosi on.

U tom trenutku ni ja nisam znao kako da reagujem, retka i čudna situacija. Ja sam u tom trenutku bio veoma koncentrisan na nastavak meča, trebalo je da serviram, čak sam i rekao sudiji: ’Jeste li više doneli odluku, treba da serviram?’ Postajao sam nervozan. Tek kad mi je sudija rekao: ’Smiri se, meč se završava’, tada sam shvatio šta se dešava… U početku nisam mislio da će ga diskvalifikovati, već da će ga upozoriti, i da ćemo nastaviti - zaključio je Karenjo Busta.

